FETÖ operasyonunda 5 doktor yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 5 şüpheli doktorun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında, terör örgütü tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, sözde TUS sorumlusu ile irtibatlarının bulunduğu, örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olduğu ve Bankasya hesapları bulunduğu öne sürüldü.

3'Ü KAMUDA 2'Sİ ÖZEL HASTANEDE

3'ü kamuda, 2'si özel sektörde olmak üzere aktif şekilde doktorluk yapan 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.