Emniyetten FETÖ operasyonu: Firari komiser yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezası alan ancak firari durumda olan eski komiser polislerden kaçamadı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan eski komiser T.E. yakalandı.

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmalar sonucu yakalanan T.E. hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'CÜ KOMİSER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.E., işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.