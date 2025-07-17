FETÖ'den aranan komiser yardımcısı yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü geride kalırken, terör örgütüne yönelik soruşturmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak 2 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'den aranan firari hükümlüler yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S. yakalandı.
Gözaltına alınan Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Öte yandan Gaziantep'te de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmasında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.