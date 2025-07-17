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 | Onur Kaya

FETÖ'den aranan komiser yardımcısı yakalandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

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FETÖ'den aranan komiser yardımcısı yakalandı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 04:35
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 04:41

'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü geride kalırken, örgütüne yönelik soruşturmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak 2 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'den aranan firari hükümlüler yakalandı.

FETÖ'DEN ARANAN ESKİ KOMİSER YARDIMCISI GÖZALTINDA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S. yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

FETÖ'den aranan komiser yardımcısı yakalandı

BİR FETÖ FİRARİSİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan Gaziantep'te de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmasında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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