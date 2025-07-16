FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı kararı

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor. FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 3’ü aktif, 5’i ihraç olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınması kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.