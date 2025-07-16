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 | Bengül Arıca

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı kararı

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3’ü aktif, 5’i ihraç toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 08:56

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor. FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı.

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı kararı

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca /PDY silahlı terör örgütünün teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 3’ü aktif, 5’i ihraç olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınması kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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ETİKETLER
#operasyon
#fetö
#gözaltı
#dışişleri bakanlığı
#Terör Örgütü Üyeliği
#Mahrem Hizmetleri
#Gündem
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