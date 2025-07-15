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 | Selahattin Demirel

HAKMAR ve TATBAK sahibi Zeki Doruk FETÖ'yü böyle beslemiş: Kurban bağışı, hac parası, Zaman'a üyelik

FETÖ güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un örgütü destekleme yöntemiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Doruk, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" adı altında örgüte para akışını sağladı.

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HAKMAR ve TATBAK sahibi Zeki Doruk FETÖ'yü böyle beslemiş: Kurban bağışı, hac parası, Zaman'a üyelik
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 18:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamında, HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doruk için hazırlanan raporunda bazı detaylar ortaya çıktı.

Raporda, şüpheli Doruk'un yurt dışındaki özellikle mahrem birimlerdeki örgüt yöneticilerinden aldığı talimatla Türkiye'deki FETÖ/PDY mensuplarına finansal yardım sağladığı, HAKMAR'ın söz konusu yardımların maddi kaynağı olarak kullandığı aktarıldı.

YARDIMLARI ULAŞTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen polis memuru Cengiz Güneş'in, şüpheli Doruk'tan aldığı talimatla örgütün "MİT mahrem", "emniyet mahrem" ve sivil yapılanmalardaki örgüt mensupları veya birinci derece yakınlarıyla örgütsel olarak irtibata geçtiğine dikkati çekilen raporda, bu kişinin ayni ve nakdi yardımları ilettiği yönünde istihbari bilgilerin olduğu vurgulandı.

HAKMAR ve TATBAK sahibi Zeki Doruk FETÖ'yü böyle beslemiş: Kurban bağışı, hac parası, Zaman'a üyelik

Raporda, Güneş'in Türkiye genelinde örgüt üyelerine ve akrabalarına nakdi yardımları götürmek amacıyla şehirler arasında seyahat ettiği, bu seyahatlerinde Polis Akademisindeyken resen emekli edilen, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan eski emniyet müdürü Orhan Çağlayan, Kocaeli il imamlığı yaptığı tespit edilen, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi, ihraç polis memuru Bekir Mutlu ve eşi Yeşim Mutlu'yla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Zeki Doruk hakkında birçok ihbar olduğu kaydedilen raporda konuyla ilgili 6 ihbarcının bilgi sahibi olarak alınan ifadelerine değinildi.

KURBAN BAĞIŞI, HAC PARASI, ZAMAN'A ÜYELİK

Raporda, Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle ticaret yaptığı, tedarikçilerinden bağış adı altında paralar kestiğini söylediği aktarılarak, dosya kapsamında yapılan fiziki takiplerde Doruk'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ihraç edilen savcılarla yemek organizasyonları yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

HAKMAR ve TATBAK sahibi Zeki Doruk FETÖ'yü böyle beslemiş: Kurban bağışı, hac parası, Zaman'a üyelik

Doruk'un HAKMAR Gıda Turizm Hayvancılık ve İnş. San. Ltd Şti'nin üzerinden 2016'dan bu zamana kadar hala örgütsel faaliyetlerine devam ettiğine işaret edilen raporda, güncel yapılanma içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Raporun hazırlanmasının ardından, örgüt üyelerine yardımlar yapan, bunlardan faydalanan 19 şüpheli hakkında "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" tedbiri uygulanıp, zanlılar teknik ve fiziki takibe alındı.

HAKMAR ve TATBAK sahibi Zeki Doruk FETÖ'yü böyle beslemiş: Kurban bağışı, hac parası, Zaman'a üyelik

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle sıralandı:

"HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk, ihraç polis memuru Cengiz Güneş, ihraç öğretmen Ali Aki, Arzu Rahime Uçar, ihraç hakim ve avukat Ayşegül Arslantaş, ihraç polis memuru Bekir Mutlu, fizyoterapist Dilara Ürküt, ihraç veteriner Ercan Eroğlu, ihraç polis memuru Ergün Esmeray, satın alma müdürü Savaş Taşkın, HAKMAR çalışanı Kahraman Bora, eski HAKMAR çalışanı Kemal Özkal, ihraç savcı Mehmet Arslantaş, Yalçın Arslan, Mehmet Uysal, Metin Kamalı, Muhammed Ali Kuru, emekli emniyet müdürü Orhan Çağlayan, emekli-iş geliştirme uzmanı Yalçın Uçar, kuyumcu Abdullah Arslan, temizlik görevlisi Muhammed Arslan, ihraç öğretmen Murat Kayaoğlu, muhasebeci Mustafa Yalçın, öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi, ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeli Gül Sert (firari), muhasebeci Zeynep Yılmaz Çelebi"

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