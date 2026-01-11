Türkiye’nin en ucuz ve pahalı illeri belli oldu! İşte en ekonomik şehirler sıralaması

Kategoriler
Hayat şartları genel olarak zor olsa da bazı iller de daha da zor bir hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verileri de bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre özellikle büyük şehirlerde yaşamak daha pahalıya patlarken hem sakin hem de daha uygun bir yaşam tercih edenler için en ekonomik iller sıralaması da belli oldu. İşte Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı illeri…
Türkiye’nin 81 ili farklı iklim, farklı sektör ve farklı gelişmişlik seviyesine sahip. Bu farklar da illerin hayat koşulları da tüm bu farklılıklara göre değişiklik gösteriyor. Türk lirasının satın alma gücü de her ilde farklı boyutlara taşınıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Böylelikle Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı illeri de ortaya çıkmış oldu.
2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçları TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bu verilerde Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan vatandaşların aynı miktardaki para ile ne kadar ürün ve hizmet alabileceğini ortaya çıkardı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2 baz alınarak oluşturulan endekslerde; 100'ün üzerindeki değerler Türkiye ortalamasına göre daha pahalı, 100'ün altındaki değerler ise daha ucuz bölgeleri gösterdi.
1. TR10 (İstanbul) – 112,6
2. TR31 (İzmir) – 110,1
3. TR22 (Balıkesir, Çanakkale) – 108,0
4. TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) – 106,3
5. TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) – 104,4
6. TR51 (Ankara) – 104,4
7. TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) – 104,2
8. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) – 102,6
9. TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) – 102,5
10. TR62 (Adana, Mersin) – 102,3
11. TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) – 101,8
12. TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) – 100,8
13.TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) – 99,0
14. TR52 (Konya, Karaman) – 97,5
15. TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) – 97,4
16. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) – 97,3
17. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) – 97,1
18. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) – 96,6
19. TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) – 96,6
20. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) – 96,0
21. TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) – 95,6
22. TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) – 94,8
23.TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) – 94,0
24. TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) – 93,8
25. TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) – 92,8
26. TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) – 91,5