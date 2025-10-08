Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Yüzlerce vatandaşı dolandıran şebekeye büyük operasyon! 5 milyarlık dev vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 971 vatandaşı dolandıran şebekelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 206 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 971 kişiyi dolandıran suç şebekesine yönelik operasyonda 206 kişinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini açıkladı.

Yüzlerce vatandaşı dolandıran şebekeye büyük operasyon! 5 milyarlık dev vurgun

YÜZLERCE ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"41 ilde ‘Nitelikli Şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sattıkları, Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Yüzlerce vatandaşı dolandıran şebekeye büyük operasyon! 5 milyarlık dev vurgun

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

