AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş onuncu gününe girerken Çelik de savaşın Türkiye tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten ABD ve İsrail'e İran tepkisi: "Saldırıların hiçbir hukuki temeli yok" AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını, bunun bölgesel etkilerini ve Türkiye'nin güvenlik politikalarını değerlendirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının hukuki bir temeli olmadığını ve diplomasi masası kurulmuşken gerçekleştiğini belirtti. İsrail'in sınırlarını genişletmeye çalıştığını ve bölgeyi tehdit ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin barışın tarafı olduğunu ancak kendisini korumak için hazırlıklı olduğunu söyledi. İran'da dini liderin oğlu Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesinin İran'ın sistemini tanıyanlar için radikal bir politika değişikliği anlamına gelmeyeceğini değerlendirdi. İran'dan Türkiye'ye yönelen bir füzenin havada etkisiz hale getirilerek Hatay'a düşmesiyle ilgili olarak, füzenin Türk hava sahasını hedeflediği için vurulduğunu ve Türkiye'nin haklarını mahfuz tuttuğunu belirtti. Türkiye'nin KKTC'ye F-16'lar ve hava savunma sistemi göndermesinin kimseyi hedef almadığını, sadece güvenlik amacını taşıdığını ve Rum Kesimi'nin İsrail ile yakın ilişkisini eleştirdi.

ABD VE İSRAİL'E TEPKİ

ABD ve İsrail'in saldırganlıkla doğrudan İran'ın hedef aldığını kayeden Çelik, "Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok" ifadelerini kullandı.

"HALKIN ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI"

Son saldırılarla başlayan savaşla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadığını belirten Çelik, "Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı" diye konuştu.

"GÖRÜŞMELER TÜRKİYE'DE OLSAYDI BUNLAR OLMAZDI"

Arabuluculuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye'de olsaydı bu savaşın yaşanmayacağını kaydeden Çelik, "Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti" dedi.

İsrail'in sınırlarını genişletmeye çalıştığını belirten Çelik “Bölgeyi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır değerlendirmeler yapılıyor ama İsrail'in harita, sınır değiştirmek gibi hakkı hukuku söz konusu olamaz. Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır. Savaş tehditlerine cevabımız Türkiye'nin gücüdür" diye konuştu.

İRAN'DA YENİ DİNİ LİDERİN MÜCTEBA HAMANEY SEÇİLMESİ

İran'da Uzmanlar Meclisi'nin ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i yeniden dini lider seçmesine değinen Çelik, “İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA ATILAN FÜZENİN HATAY'A DÜŞMESİ

İran'dan ateşlenip, Irak ve Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen bir füzenin havada etkisiz hale getirilmesi ve onun soncunda da Hatay'a düşmesiyle ilgili ise Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Burada İran'ın yalnız kalmaması lazım İran haksız bir saldırıya uğruyor. İran'ın uğradığı haksızlığa karşı geniş bir cephe oluşmalı. İran Körfez ülkelerine oradaki Amerikan üslerine bir takım füzeler gönderiyor. Bu stratejinin çok doğru olmadığını ifade ettik. İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo. Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez.”

TÜRKİYE'NİN KKTC HAMLESİ: F-16'LARIN GÖNDERİLMESİ

Bölgede yaşanan gerilimin ve bazı ülkelerin askeri hareketliliği sonrası Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemi göndermesiyle ilgili de Çelik, "Bu adım kimseyi hedef almıyor sadece güvenlik için. Doğu Akdeniz'deki durum ortada. KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız. Rum tarafı Siyonist saldırganlıkla en yakın duran taraflardan bir tanesi. Rum Kesimi'nin İsrail ile yakın ilişkisi utanç kaynağı. Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yaptıklarını ciddiye almıyoruz" diye konuştu.