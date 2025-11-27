Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Zorunlu askerlik alarmı! Savaş çanları çalıyor: Avrupa'da tansiyon yükseliyor

Kasım 27, 2025 13:38
1
Avrupa'da zorunlu askerlik

Bölgesel savaşlar artık 3. Dünya Savaşı söylentilerini daha da güçlendirdi. Birçok ülke yeni savaş riski sebebiyle askeri faaliyetlerini arttırdı. Rusya tehdidi sebebiyle savaşın kaçınılmaz olduğunu bildiren Avrupa'da zorunlu askeri alanında değişiklikler yapıldığı gündemde.

2

Bölgesel gerilimlerin artmasıyla birçok ülke askeri kapasitesini ve savunma sanayi hamlelerini artırıyor. İsrail’in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve ABD-Çin restleşmesi 3. Dünya Savaşı söylentilerini gündeme getirmişti.

3

Süper güç ülkelerin yetkili isimleri doğrudan 3. Dünya Savaşı riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna savaşının bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, "Devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir." demişti.

4

Orta Doğu'daki nükleer enerji gerginliklerine ise son olarak Asya'daki saldırılar eklendi. Hindistan ve Pakistan arasındaki 6 Mayıs gecesinde başlayan bombardımanların ardından İngiliz gazetesi The Guardian dünya savaşı anketi gerçekleştirdi. Ankete göre 5 yıl içerisinde Dünya Savaşı başlayacak. Araştırmalar kapsamında Anadolu Ajansı’nda yer alan detaylarda Avrupa’nın askeri kapasite geliştirmede büyük adımlar attığı görülüyor. Avrupa’da zorunlu askerliği artıran ülkelerle ilgili detaylar ortaya çıktı.

5

ALMANYA

2011’de zorunlu askerlik hizmeti sona erdi. Gönüllülerden oluşan orduya geçildi. Yeni plana göre, 18 yaşındaki erkeklerin askerlik hizmetinde uygulandıkları hakkında bir anket doldurmaları zorunlu olacak.

6

FRANSA

1997’de zorunlu askerlik kaldırıldı. 15-17 yaş arasındaki gençlere kısmen Fransız ordusu tarafından düzenlenen 1 aylık Evrensel Ulusal Hizmet (SNU) programı uygulanıyor.

7

NORVEÇ

Zorunlu askerlik yürürlükte. 2013’te kadınların da askerlik hizmetine girmesine karar verildi.

8

DANİMARKA

2025’te zorunlu askerliği kadınlar da dahil olmak üzere genişlettiler.

9

İSVEÇ

Zorunlu askerlik 8 yıl sonra yeniden başlatıldı.

10

LİTVANYA

2008’de kaldırdığı zorunlu askerlik uygulamasını 2015’te yeniden yürürlüğe koydu.

11

LETONYA

Kadınlar gönüllü olabiliyor. 2023’te zorunlu askerlik geri getirildi.

12

POLONYA

2008’de zorunlu askerliği kaldırdı. 14-16 yaş çocuklara haftada 1 saat silah kullanma eğitimi veriliyor.

13

HIRVATİSTAN

17 yıl aradan sonra zorunluğu askerliği geri getirdiler.

