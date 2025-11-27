Zorunlu askerlik alarmı! Savaş çanları çalıyor: Avrupa'da tansiyon yükseliyor

Süper güç ülkelerin yetkili isimleri doğrudan 3. Dünya Savaşı riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna savaşının bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, "Devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir." demişti.