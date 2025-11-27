Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat duyurdu: Hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘‘Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye’ye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek’’ dedi.

Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in de katılımlarıyla gerçekleşen "Hizmet İhracatının Şampiyonları" töreninde en fazla ihracat gerçekleştiren 60 firmaya ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Ticaret Bakanı Bolat, hizmet ihracatının da mal ihracatı kadar değerli olduğunu belirterek bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını vurguladı.

Bakan Bolat duyurdu: Hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak

2025'in üretim, , mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirten Bolat, ‘‘ yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacak’’ ifadelerini kullandı.

Finansman maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini de söyleyen Bolat, ‘‘Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz’’ dedi.

Bakan Bolat duyurdu: Hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak

HİZMET İHRACATI 121 MİLYAR DOLARI AŞACAK

2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin olduğunu da hatırlatan Bakan Bolat, ‘‘390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatını aşmayı hedefliyoruz. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye’ye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek’’ diye konuştu.

Hizmetler sektörünün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu vurgulayan Bolat, ‘‘Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere dilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte mücadele ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Hizmetler sektörünün istihdamdaki payına ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, ‘‘Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı yüzde 65. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyon. Sektörün milli gelirdeki payı yüzde 60’a yaklaştı’’ sözlerini ifade etti.

Bakan Bolat duyurdu: Hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak

TÜRK MARKALARI GÜVEN SEMBOLÜNE DÖNÜŞTÜ

2024 yılında 117 milyar 189 milyon dolar hizmet ihracatı gerçekleştiğini hatırlatan Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise ‘‘2024 yılı, küresel ekonomideki tüm belirsizliklere ve sıkıntılara rağmen Türk hizmet sektörünün direncini, kabiliyetini, yeni çıkış yolları üretme yeteneğini ve uyum gücünü bir kez daha ispatladığı bir yıl oldu. Türk markaları güven sembolüne dönüştü. Bu bizim hizmet ihracatı gücümüzün ve azmimizin göstergesidir. HİB üyeleri adına iftiharla söylemek isterim ki, 61 milyar 369 milyon dolarlık cari fazla ile ülkemize, hizmetler sektörü olarak tarihinin en yüksek net katkısını sağlamış bulunuyoruz. Bu tablo, sadece rakamlardan ibaret değildir. Burada aynı zamanda yüz binlerce çalışan, milyonlarca hizmet deneyimi ve güçlü bir inanç var" dedi.

Bakan Bolat duyurdu: Hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak

Turizmden taşımacılığa, bilişimden sağlık hizmetlerine, eğitimden finansal hizmetlere, dizilerden müteahhitlik projelerine kadar pek çok alanda Türk markasının artık dünya çapında bir güven sembolüne dönüşmüş durumda olduğuna dikkat çeken Avdagiç, "Her ne kadar rekabet zorlaşsa da biz HİB olarak tüm ihracatçı üyelerimizle birlikte, sektörlerimizin küresel rekabetteki yerini güçlendirmek, ülkemizin imajını daha üst noktalara taşımak ve dünya hizmet ihracatından daha fazla pay almak için hiç durmaksızın çalışıyoruz. Memnuniyetle ifade edeyim ki, bu çalışma ve gayretler sayesinde, ekonomimize ve cari dengemize sağladığımız olumlu katkıyla, hizmet ihracatı Türkiye’nin küresel pazardaki iddiasının yeni sembolü olmuştur. Bu başarının, Türkiye’nin her sektörüne olumlu katkısı oldu. Türkiye’nin ekonomisi büyüdü, üretimi arttı. Buradan aldığımız güçle ifade edeyim ki, HİB üyeleri olarak Bakanlığımızın 2025 yılı için belirlediği hizmet ihracatı hedefine ulaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

