Kira fiyatları en uygun iller belli oldu! En ucuz kira 9 bin liradan başlıyor

Milyonlarca çalışan 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret zammını dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda bu yıl için belirlenen asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete gelecek zammın yanı sıra kiralara gelecek zamlar da merak konusu olmuş durumda. Konut kiralarının en uygun olduğu iller açıklandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu yıl 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücrete; gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon ve refah payı gibi faktörler de dikkatle alınarak %20-%30 arasında zam gelebileceği tahmin ediliyor.
Bu tahminlere göre 2026 yılında asgari ücretin 26 bin 525 TL ile 28 bin 735 TL arasında olabileceği öngörülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Çalışanlarımızın refahını koruyan ve işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” diye konuşmuştu.
Öte yandan çeşitli kurumlardan da asgari ücret tahminleri gelmeye devam ederken; son olarak Türkiye raporunu açıklayan HSBC, asgari ücrete %20 artış yapılabileceğini öngördü.
Bu arada hane halkı gelir düzeyi, barınma ihtiyacının karşılanması için önemli gösterge olarak kabul ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, hane halklarının harcamalarının en büyük kısmını geçen yıl %26 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Bu yıl da harcamalar içinde kira giderlerinin payı yüksek seyretmeye devam ediyor.
Endeksa verilerine göre Ekim 2025 fiyatlarına göre Türkiye’de ortalama kiraların asgari ücretli için en düşük olduğu ilk 15 il şöyle sıralanıyor:
1-Kilis: 9.867 TL
2-Aksaray: 10.999 TL
3-Muş: 11.148 TL
4-Kars: 11.848 TL
5-Hakkari: 12.069 TL
6-Bayburt: 12.701 TL
7-Isparta: 13.422 TL
8-Mardin: 13.742 TL
9-Bitlis: 13.882TL
10-Burdur: 14.293 TL
11-Adıyaman: 14.751 TL
12-Kütahya: 14.777 TL
13-Elâzığ: 14.928 TL
14-Yozgat: 14.969 TL
15-Kırşehir: 15.064 TL
Listenin ilk sırasında yer alan Kilis’te kiralar, bugünkü asgari ücretin yaklaşık %45’in denk geliyor. 15’inci sıradaki Kırşehir’de ise ortalama kira tutarı, 1 asgari ücretin %68’ini buluyor.
Ortalama kiraların en düşük olduğu ilk 15 kente bakıldığında; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra; Kütahya gibi Marmara Bölgesine yakın ve Isparta, Burdur gibi Akdeniz illeri de kendini gösteriyor.