15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor! İlçedeki ekipler seferber

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki B.İ.'den 20 saattir haber alınamıyor.

İhbar üzerine akşam saatlerinde doğru başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri katıldı.

MOTOSİKLETİ BİR EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU

Yürütülen arama çalışmasında, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde motosikleti bulunan kayıp B.İ.’yi arama çalışmalarında kokuya duyarlı jandarma köpekleri de kullanılırken, sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemedi.