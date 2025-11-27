İstanbul’da hangi yollar kapalı, neden? Papa ziyareti nedeniyle kapalı olan yollar listesi

Kategoriler
Türkiye ziyareti için bekleyiş devam ederken Papa'nın İstanbul'a gelmesinden dolayı bazı yollar trafiğe kapatılıyor.
1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
Bugün Türkiye'ye gelecek olan Papa nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ülkemize ziyaretleri dolayısıyla İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" notu ile kapalı yollar duyuruldu.
D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. 10.Yıl Caddesi
7. Abdülezel Paşa Caddesi
8. Ragıp Gümüşpala Caddesi
9. Macar Kardeşler Caddesi
10. Tersane Caddesi
11. Evliya Çelebi Caddesi
12. Kemeraltı Caddesi
13. Yedikuyular
14. Asker Ocağı Caddesi
15. Vali Konağı Caddesi
16. Halaskargazi Caddesi