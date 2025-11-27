İstanbul’da hangi yollar kapalı, neden? Papa ziyareti nedeniyle kapalı olan yollar listesi

Türkiye ziyareti için bekleyiş devam ederken Papa'nın İstanbul'a gelmesinden dolayı bazı yollar trafiğe kapatılıyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI 27 KASIM?

1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

İSTANBUL'DA BUGÜN YOLLAR NEDEN KAPALI?

Bugün Türkiye'ye gelecek olan Papa nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ülkemize ziyaretleri dolayısıyla İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" notu ile kapalı yollar duyuruldu.

ALTERNATİF YOLLAR

D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. 10.Yıl Caddesi

7. Abdülezel Paşa Caddesi

8. Ragıp Gümüşpala Caddesi

9. Macar Kardeşler Caddesi

10. Tersane Caddesi

11. Evliya Çelebi Caddesi

12. Kemeraltı Caddesi

13. Yedikuyular

14. Asker Ocağı Caddesi

15. Vali Konağı Caddesi

16. Halaskargazi Caddesi

