Sevgilisini sokak ortasında başından vurarak katletti

Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sabah saatlerinde dehşet yaşandı. Sevgili oldukları iddia edilen 51 yaşındaki F.Y. ile 33 yaşındaki Nurselen Gülaçtı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında dehşet yaşandı.
Tartışma sırasında F. Y. tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan şahıs ise cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.