Dünyanın takip ettiği maden Türkiye’de! Yeni bir rezerv daha keşfedildi

Savunma sanayiinden batarya üretimine, akıllı telefonlardan enerji sektörüne kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan nadir toprak elementlerine (NTE) olan ilgi günden güne artıyor. Yapılan son açıklamalara göre Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir elementi rezervi Eskişehir’de keşfedilmişti. Konuya dair heyecan devam ederken, Malatya’nın Kuluncak ilçesinde önemli büyüklükte nadir toprak elementleri rezervinin bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez nadir toprak elementlerinin gelen ülkemiz ve dünya için önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı. “Resmî açıklamalarda dünyanın en büyük ikinci büyük rezervinin Eskişehir'de olduğu belirtildi.” Diyen Gülmez, “Bunun haricinde şehrimizde Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de yapılan çalışmalarda büyük bir rezerv keşfi söz konusu. Bununla ilgili net bir rezerv açıklaması yok ama yapılan çalışmalar aksinin söz konusu olmadığını gösteriyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

“BÖLGEDE YENİDEN BİR ARAZİ ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK”

Kuluncak bölgesinde 2020 yılında çalışma yapıldığını aktaran Gülmez, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesinde faaliyetler burada devam etti. 2020-21-22 yıllarında arazi çalışması yapıldı. Bu arazi çalışmalarında alınan örnekler incelemeye tabi tutuldu. Bu bölgede yeniden bir arazi çalışması başlayacak" dedi.

“BURADA ÇOK FAZLA YERALTI ZENGİNLİĞİ SÖZ KONUSU”

Nadir toprak elementlerinin işletmesinin Malatya dışına kurulacağını söyleyen Gülmez, "Bu konuyu ilk haberleştirdiğimiz dönemde benim tek bir amacım vardı. Bir kamuoyu oluşturmak ve bu tesisi Malatya sınırları içinde yapılmasını sağlamaktı. Bürokratların, siyasilerin konuyla ilgili adım atmasını beklemekti. Ama duyumlarımız ve tahminimiz bu işletmenin Malatya sınırları içinde yapılmayacağı yönünde. Bu çalışmalar yeniden başlayacak. Kuluncak Malatya'nın bir ilçesi. Burada çok fazla yeraltı zenginliği söz konusu. Nadir toprak elementlerinin işletmesi riskli ve tabii biraz ayrıntılı. Bununla ilgili çok fazla bir teknolojiye sahip değiliz. O yüzden ilk pilot tesis Eskişehir'de kurulan tesis. Bununla ilgili ülkeler arası bakanlık seviyelerinde anlaşmalar var" şeklinde konuştu.

“7 TANE NADİR TOPRAK ELEMENTİ VAR”

MTA'nın 2019 faaliyet raporunda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yer alan madenlerin belirtildiğini hatırlatan Gülmez, "Bunlar mahrem bilgiler değil. 7 tane nadir toprak elementi var. Hepsi birbirinden önemli değil. Bu arz-talep meselesi. Gelecekte hangi teknolojide hangileri işe yarayacak? Bunlar önemli. Bu cevherler enerji sektöründe savunma teknolojisine kadar kullanılabilecek nitelikte özelliğe sahip. Zamanla ilerleyen teknolojiyle de daha farklı alanlarda da kullanılma müsait elementler dedi.