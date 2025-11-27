Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Güncel başvuru sayısını Bakan Kurum duyurdu

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ederken Bakan Kurum kaç kişinin başvurduğunu duyurdu. İlk günden milyonlarca kişi başvuru yapmıştı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 14:05

sosyal projesinde süreç devam ederken vatandaşlar yapmaya devam ediyor.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bakan Kurum, "Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki 5 milyon 314 bin kardeşimiz projemize müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır.

Çünkü milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır. İlk kuramızı 29 Aralık'ta çekeceğiz. Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını Mart 2027'de sahiplerine sunacağız. Projemiz, 1,5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak ve hem ekonomimize katkı sağlayacak hem üretimimizi ve istihdamımızı artırıp yüzbinlerce kardeşimize iş imkanı sunacak. Bu projeyle milletimizin canına tak eden haksız ve yersiz konut kiralarını ve fiyatlarını en aşağı seviyelere çekeceğiz." ifadelerini kullanarak 5 milyon 314 bin kişinin başvuru yaptığını duyurdu.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

81 ilde yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların alınması devam ediyor. Milyonlarca kişi başvuruda bulunurken süreç 19 Aralık'a kadar devam edecek.

#başvuru
#konut
#emekli
#toki
#Yapı İşlemleri
#Sosyalkonut
#Aktüel
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
