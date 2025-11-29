Diş tedavisinde umut oldu, hedef haline geldi! İmplant lobisinin hedefindeki doktor TGRT Haber'e konuştu

Restorasyonu mümkün olmayan, yalnızca kökü sağlam kalmış dişleri yeniden kazandırmak amacıyla 2 yıllık çalışma yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, sağlam diş köklerine Cam Fiber Post uygulayarak implanttan çok daha dayanıklı dişleri tek seansta oluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremden etkilenen ve yapımında fiber kullanılan binalardan ilham alan Hubbezoğlu, sorunlu dişleri Cam Fiber Post yöntemiyle güçlendirip üzerine Direkt Kompozit Lamina uygulaması yaparak tedaviyi dört seansta tamamlıyor. Hastalara herhangi bir anestezi uygulanmadan gerçekleştirilen bu yöntemle, birkaç gün içinde eski sağlıklarına kavuşmaları hedefleniyor.

"FİBER POSTUN KLİNİK OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ HALİDİR"

Geniş bir kesimin taktir ettiği doğal dişi korumaya yönelik cam fiber çalışmalarıyla bazı kesimlerin tepkisini çeken Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, yaptığı açıklamada, "Uygulamalar, uluslararası literatürde yer alan yöntemlerin, doğal dişi koruma prensibiyle dolgu yapılması mümkün olmayan kökü olan dişlere uygulanan fiber postun klinik olarak geliştirilmiş halidir" dedi.

HEDEF GÖSTERİLMESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Uygulamalarının uluslararası literatürde yer alan yöntemler olduğunu ve dişin korunması prensibiyle literatürde var olan Cam Fiber Postları yeni çıkan adeziv esaslı materyaller ile simantasyonu yaparak, fiberin güçlenmesi sağlamak için özel materyaller ve ekipmanlar kullanarak teknik modifiye edildiğini belirten Hubbezoğlu, "Son günlerde hakkımda çıkan haberler nedeniyle oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltme gereği duydum. Açıklamalarımda hiçbir zaman ‘yeni bir buluş yaptım' ya da ‘implant tedavisini ortadan kaldırdım' şeklinde bir ifade kullanmadım. Bahsettiğim uygulamalar, uluslararası literatürde yer alan yöntemlerin, doğal dişi koruma prensibiyle klinik olarak geliştirilmiş halidir" dedi.

"EN BAŞARILI MATERYAL KOMBİNASYONU SEÇİLMİŞTİR"

Hubbezoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"TDB'nin ‘bilimsel kanıt' vurgusuna ilişkin olarak; kullandığımız tüm materyaller bilimsel olarak test edilmiş, üniversitemizde bu ürünlerle ilgili 5-6 tez çalışması yapılmış, sonuçlar incelenerek en başarılı materyal kombinasyonu seçilmiştir. Uygulamalarımız tamamen bilimsel araştırmalara ve klinik verilere dayanmaktadır. Amacım; doğal dişi korumak, hastalara güvenli ve hızlı çözümler sunmak, bilimsel etik çerçevesinde hizmet etmektir. Yanlış anlaşılmaların giderilmesi adına kamuoyuna saygıyla duyururum"