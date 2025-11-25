Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırlar göle döndü! "Kimse yardım çığlıklarımızı duymuyor mu?"

Yaklaşık iki yıl önce İsrail'in saldırılarıyla henüz hala kendini toparlayamayan Gazze halkı günden güne çaresizliğe sürükleniyor. Yoğun yağış nedeniyle insanların yaşam alanı olarak kullandıkları çadırlar sular içinde kaldı. Halk çaresiz, insanlar ne yapacağını bilmiyor. Bu çaresizliği yaşayan insanlardan biri olan Abdurrahman es-Salmi, yaşadıkları olumsuzluklar hakkında Allah'a yalvardı. Hayatları mücadeleyle devam eden insanların dua etmekten başka çaresi kalmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:15

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. 'in 2 yıldır süren saldırılarında yerinden olan binlerce Filistinli'nin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir el-Belah kentinde yerinden edilen sivillerin hayata tutunmaya çalıştığı El-Nakheel kampındaki çadırlar suyuyla doldu, çadırlardaki giysi ve battaniyeler kullanılamaz hale geldi.

Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırlar göle döndü! "Kimse yardım çığlıklarımızı duymuyor mu?"

Gazze şehrinden Deir el-Balah'a göç etmek zorunda kalan Abdurrahman es-Salmi, "Gazze'deydim ve orada yaralandım, sonra buraya göç etmek zorunda kaldım, bu çadırda kalıyorum. Bugün yağış nedeniyle çocuklarımla su içinde kaldık. Ne zaman huzura kavuşacağız? Geriye ölümden başka bir şey kalmadı. Dünya çocuklarımızı öldürmek mi istiyor? Buradaki hayat tam bir trajedi. İş yok, yiyecek yok, bize yardım edecek kimse yok, yerinden edilmiş insanlar olarak bizi destekleyecek kimse yok. Şu çadırlara bakın. Tüm bu yerinden edilmiş insanlar sel sularına kapılmış. Bunu hak edecek ne yaptılar? Çocukları bunu hak edecek ne yaptı? Bu çocuklar nereye gidecek? Söyleyin bana, ne yapmam gerekiyor? Hamile eşimin ve çocuklarımın giysileri su içinde kaldı. Çocuklarım nerede uyuyacak? Eşim nerede uyuyacak? İşlerimi en iyi koruyucu olan Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım bizi kurtar" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırlar göle döndü! "Kimse yardım çığlıklarımızı duymuyor mu?"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahye'dan Deir el-Balah'a gelen İslam Mima ise "Uyurken aniden bastıran yağmur, bizi sular altında bıraktı. Su çadırın içindeki her şeyi sular altında bıraktı. Uyuyan çocuklar, yataklar ve kıyafetler su içinde kaldı. Yatağa bak, nasıl da su basmış. Acı çekiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayatımız bir mücadeleye dönüştü ve bu trajedinin ne zaman biteceğini bilmiyoruz" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'sini tamamen veya kısmen yıkıldı. Halkı büyük çoğunluğu, hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda yaşamak veya çökme riskine rağmen hasarlı evlerinde yaşamak zorunda bırakıldı.

ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#filistin
#sel
#Saldırılar
#Yerinden Edilmiş
#İnsan Hakları İhlalleri
#Dünya
