CHP'nin disipline sevk ettiği Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer: İhanet etmedim, tek adamlık bitmeli

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Kurulda, partisi CHP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in savunması alındı.

Savunma sonrası açıklamada bulunan Göçer, buraya geliş amaçlarının savunma olmadığını söyleyerek "Biz parti suçu işlemedik. Rüşvet, intikam ve kamuyu zarara sokan insanlar parti suçu işler. Parti suçu kim işler? Partisine zarar veren, partisinin iktidara gelmesini engelleyen kişiler partiye zarar verir. Bizler disiplin kuruluna; ilk başta Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın hakkında fezleke olduğundan dolayı görevinden istifa etmesi gerektiğini belirttim. Çünkü herhangi bir suçla hakkında fezleke olan şahısların bizim gibi insanların disipliniyle ilgili karar vermeye yetkili olmadığını düşünüyorum. Bunu bizzat disiplin kurulu başkanına belirttim" diye konuştu.

"PARTİME İHANET ETMEDİM"

Belediye başkanlığını yaptığı Yazıhan Belediyesi'nde çok çalıştığını aktaran Göçer, "Ben partime ihanet etmedim. Kimseyi arkasından hançerlemedim. Yıllardır alınamayan bir ilçeyi kazanarak partime hediye ettim. Ben tek adamlığın artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bizler siyasi geleceğimiz için yapılan haksızlıklara boyun eğer ve sessiz kalırsak çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakamayız. Biz bu hassasiyeti taşıyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA YAPMAYI ZUL OLARAK GÖRÜYORUM"

Göçer, partinin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilim. Ben Aziz İhsan Aktaş'ın otobüsüne, minibüsüne binmedim. Ben rüşvetle, irtikapla suçlanmadım. Ben partimin iktidara gelmesi için partide gördüğüm yanlışları söylediğimden dolayı bugün burada gelip savunma yapmayı da zul olarak görüyorum. Ama yine ifade verdim."