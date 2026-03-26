Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İran savaşta 12 yaş üstü çocukları da göreve çağırdı

İran, ABD ve İsrail saldırıları sonrasında ordusunu güçlendirmek için çalışmaları ağırlaştırdı. Devim Muhafızları Ordusuna Bağlı milis güç Besic, 12 yaş üzeri çocuklar dahil herkesi gönüllü olma çağrısı yaptı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 18:08

'da "İran İçin Vatan Savunucuları" kampanyası başlatıldı. Devlet televizyonuna açıklama yapan İran Ordusu Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali, 12 yaş üzeri herkesin görev alması gerektiğini duyurdu.

İran'da başlatılan 'İran İçin Vatan Savunucuları' kampanyası ile 12 yaşından büyük 'gönüllülere' savaş süresince vatanı savunanlara destek olma çağrısı yapıldı.
Kampanya kapsamında 12 yaşından büyük gönüllüler, operasyonel ve güvenlik alanları, lojistik ve destek alanları, hizmet ve tedarik alanları ile sağlık ve tedavi alanlarında görevlendirilecek.
Kayıt olmak isteyenler Tahran genelindeki Besic noktalarını ziyaret ederek ilgili formu doldurabilecek.
Devrim Muhafızları Ordusu Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali halkı 'vatanı savunanlara' destek olmaya çağırdı.
Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis güç Besic, ülke genelinde 12 yaşından büyük bireylerin katılımıyla faaliyetlerini yürütüyor.
Başlattıkları "İran İçin Vatan Savunucuları" kampanyasında her türlü beceriye sahip bireylerin yer alabileceğini belirten Nadali, "İlgili tüm kişilerin uzmanlık ve yeteneklerine göre vatan savunmasında rol alabileceği bir zemin oluşturmaya karar verdik." dedi.

12 YAŞ ÜSTÜ GÖNÜLLÜLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Nadali, bu çerçevede kampanyaya katılanların, "devriyelere katılım, istihbarat sağlama, araç durdurma ve arama devriyesi gibi operasyonel ve güvenlik alanları, araç, mali ve ekipman desteği ile kentte araç konvoylarının oluşturulması gibi lojistik ve destek alanları, yemek pişirme, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı, saldırılardan zarar gören evlerin tadilatı gibi hizmet ve tedarik alanları, doktor ve hemşirelerin sağlık kuruluşlarında görevlendirilerek yaralılara yardım etmesi gibi sağlık ve tedavi alanlarında" görevlendirileceklerini aktardı.

Kayıt olmak isteyenlerin Tahran genelindeki Besic noktalarını ziyaret edebileceğini ifade eden Nadali, "Kayıt olmak isteyeler ilgili formu doldurarak listeye eklenebilirler. Bu kampanya 12 yaşından büyük gönüllülere açıktır." ifadelerini kullandı.

Devim Muhafızları Ordusuna Bağlı milis güç Besic, ülke genelinde 12 yaşından büyük bireylerin katılımıyla faaliyetlerini yürütüyor.

