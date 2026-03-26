ABD ve İsrail karşısında dik duran İran için The Economist'ten gündeme damga vuran kapak

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 3. haftasında İran'ın anlaşma yapmak istediğini hatta kendisine Tahran'ın ulaştığını iddia etti. İran ise Trump'ın tüm bu söylemlerini reddederek, zor durumda olan tarafın ABD olduğunu belirterek müzakere ya da ateşkesi reddettiklerini bildirdi. İran sadece kendi şartlarının kabul olması durumunda anlaşmanın mümkün olduğunu belirtirken her geçen gün de şartları daha da ağırlaştırdı.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaştan birçok ülke etkilenirken Başkan Trump üzerindeki baskı giderek arttı. İran savaşta ipleri eline alırken bunu anlatan en iyi görsel The Economist'ten geldi. The Economist, son sayısının kapağıyla uluslararası gündeme damga vurdu.

''AVANTAJ İRAN'DA''

Derginin yeni sayısının kapağında, dünyayı avucunun içine almış ve haritayı adeta buruşturarak sıkan devasa, güçlü bir el dikkat çekiyor. Görselin en can alıcı detayı ise elin parmağındaki İran bayraklı yüzük.

Haberde kullanılan görsel, İran'ın bölgedeki ve küresel çaptaki nüfuzunun ulaştığı boyutu simgelerken, beraberinde kullanılan manşet ise tek kelimeyle sarsıcı: "Advantage Iran" yani "Avantaj İran’da."

Uluslararası gündeme damga vuran The Economist'in kapağı, savaşta İran'ın giderek güçlenmesini yansıtırken ABD ve İsrail'in hatalarını adeta yüzüne vuruyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.