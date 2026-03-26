Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Çin, rakibi ABD'nin yorulmasını bekliyor! İran savaşında Pekin'in sessizliğin sebebi

ABD ve İran savaşındaki müzakere belirsizliği sürerken Çin'in sessizliği dikkat çekti. Uzmanlar, Çin'in, rakibi ABD'nin yorulmasını beklediğini bu sırada da birtakım kazanımlar elde ettiğini söyledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 17:20

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 27 gündür devam ederken birçok Asya ülkesi, 'nın kapalı olması nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Savaş konusunda en sessiz kalan ise Çin oldu. Birçok Asya ülkesi petrol krizi yaşamaya başladı ve çeşitli önlemler aldıklarını duyurdu, tasarruf için halka çağrılarda bulundu. Çin lideri Xi Jinping ise ülkesinin ham petrol konusunda İran'a bağımlı olmasına rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ÇİN KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Uzmanlar, Çin lideri Jinping'in bu sessizliğinin sebebinin krizi fırsata çevirmesinden kaynaklı olduğunu ifade ettiler. Bu sessizliğin temelinde, Çin’in yenilenebilir enerjiye yaptığı büyük yatırımlar ve stratejik hazırlıkların yer aldığı belirtildi.

ABD fosil yakıtlara ağırlık verip petrol sondajlarını artırırken ve rüzgar santrallerini kapatırken, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de yeni araç satışlarının yaklaşık yarısı elektrikli modellerden oluşuyor. Bu durumun akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki baskıyı azaltırken, Çin’in yedekte tuttuğu kömür rezervleri enerji güvenliği konusunda Xi Jinping'in elini güçlendirdiği ve diğer liderlerin aksine panik yapmamasını sağladığı vurgulandı.

SAVAŞTAN HENÜZ ZARAR GÖRMEDİ

Ayrıca Çin'in savaş sürecinde jeopolitik kazanımlar elde ettiği de belirtildi. Çin’in uzun süredir 'hegemonik' bularak eleştirdiği ABD yaptırımlarının Rus ve hatta İran petrolü üzerinden hafiflemeye başlaması, ABD Başkanı Trump'ın müttefiklere “Hürmüz'ü açalım” çağrısının yanıtsız kalmasının Xi’nin sessizliğini bozmadan 'rakibinin yorulmasını izlediği' yorumlarına neden oldu.

Çin'in savaştan tahmin edildiği gibi bir zarar görmediği, mart ayının ilk 3 haftasında yani savaş süresince Çin limanlarındaki konteyner hacminin yüzde 6 arttığı belirtildi. Ancak savaşın daha da uzun sürmesi durumunda Çin'deki fabrikaların zarar görebileceği, yatırımların azalabileceği ifade edildi.

''DÜŞMAN HATA YAPARKEN ASLA SÖZÜNÜ KESME''

Çinli diplomatların telefon diplomasisine başlayarak İran’a "barış için her fırsatı değerlendirme" tavsiyesinde bulunduğu öne sürülürken Çin lideri Şi Cinping'in, ABD Başkanı Trump ile olan buluşmasının mayıs ayına ertelenmesiyle zaman kazandığı ve "düşman hata yaparken asla sözünü kesme" prensibiyle hareket ettiği ifade edildi.

