YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, YENİ Parti ismine itiraz edilmesi üzerine toplantıda ismin önüne bir düzeltme yapılarak sorunun çözüleceğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ YENİ Parti isim krizinde çare buldu: Parti Sözcüsü Emre buldukları formülü açıkladı YENİ Parti MYK toplantısında, parti ismine yapılan itirazlar üzerine, ismin başına küçük bir düzenleme yapılarak sorunun çözüleceği açıklandı. YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. YENİ Parti ismine, iki parti isminin karıştırıldığı yönünde iltibas iddiasıyla itiraz edildiği belirtildi. Emre, ismin başına küçük bir düzenleme koyarak konunun kapatılabileceğini ifade etti. Kurucular Kurulu'nun bu konuda yetkili olduğu ve henüz aksi yönde bir değerlendirme veya istek olmadığı belirtildi. Eğer iltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa, ismin hızlıca düzenlenebileceği ifade edildi.

YENİ PARTİ İSMİNİN BAŞINA EK KONULABİLİR

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Emre, YENİ Parti'nin ismine itiraz edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu itirazlar karşısında iki parti isminin karıştırıldığı yönünde kararlar yani iltibas iddiasıdır. Bu yönde hüküm çok çok istisnadır. Bakıldığında sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse karıştırmaz, burası açıktır. YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz. Ama YENİ Parti'yi biz, milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk. İsmini de sevdiler. Şu an bizim Kurucular Kurulumuz bu konuda yetkili. Henüz kurultay toplanmadığı için Kurucular Kurulunda da şu ana kadar aksi yönde bir değerlendirme ya da temas olmadı, istek olmadı. Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip, 'iltibas yoktur' şeklinde karar verebilir. Ha iltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz."