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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:45

Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de

YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:45

YENİ Parti’nin isim ve rumuzuna yönelik AYM’ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.

HABERİN ÖZETİ

Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine alındı.
Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu değerlendirecek.
Başvuru, 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündeme alınacak.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

YARGITAY’A BAŞVURUDA BULUNULMUŞTU

Eski CHP’li Öztürk Yılmaz’ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi, isim benzerliğinin karışıklığa yol açacağını belirterek Yargıtay’a başvuruda bulunmuştu. Genel Başkan Yardımcısı Baksi Işık, 28 Temmuz’da, "Sokaktaki vatandaş YENİ ile Yeniliği ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği Yeni’ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla doğrudan Yeniliği çağrıştırmaktadır. 19 Aralık 2024 tarihinde Yeni Parti ismini almak isteyen Duygu Çil Sucuka’nın başvurusu Yenilik Partisi ile isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’ca reddedildiği bilinmektedir. Aynı durum maalesef tekrar edilmektedir." diyerek itirazda bulunmuştu. Işık, 2024 yılında verilen isim benzerliği kararının emsal alınmasını talep etti.

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