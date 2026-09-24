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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:02

Bitcoin altına fark attı: Aynı yatırım hikâyesinde iki farklı hız

Bitcoin bir çeyrekte yüzde 44 yükselirken altının kazancı yüzde 8’de kaldı. Hisse senetlerindeki artış ise yaklaşık yüzde 3,5 oldu. StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Fiona Cincotta’ya göre bu tablo, yatırımcıların altından vazgeçtiğini değil, aynı makroekonomik beklentinin Bitcoin’de çok daha güçlü bir fiyat hareketi yarattığını gösteriyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bitcoin altına fark attı: Aynı yatırım hikâyesinde iki farklı hız
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:02

ile arasındaki performans farkı giderek açılıyor. Paranın değer kaybına karşı “sert varlıklara” yönelen yatırımcılar hem altına hem de Bitcoin’e ilgi göstermeyi sürdürürken, fiyat hareketinin asıl güçlü olduğu taraf Bitcoin oldu. Bitcoin tek bir çeyrekte yüzde 44 değer kazanırken, aynı dönemde altın yüzde 8 yükseldi. Hisse senetlerindeki artış ise yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.

Üstelik bu fark, yatırımcıların altını terk ettiği bir dönemde oluşmadı. Altın ’lerine yönelik talep hâlâ son derece güçlü. Yani tablo, altından Bitcoin’e büyük bir kaçıştan çok, aynı yatırım temasının iki varlıkta farklı ölçekte fiyatlanmasına işaret ediyor.

BİTCOİN’E ETF DESTEĞİ

Bitcoin’deki yükselişin hızlandığı dönem, ’nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alımları artırma planlarıyla aynı zamana denk geldi. Bunun yanında ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 4,6 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti.

StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Fiona Cincotta’ya göre yatırımcıların yeniden sert varlıklara yönelmesi, ETF girişleri ve Bitcoin’de güçlenen momentum aynı dönemde bir araya geldi. Cincotta, yaşanan hareketin Bitcoin’in altının yerini alması şeklinde okunmaması gerektiğini belirterek, aynı makroekonomik işlemin Bitcoin tarafında daha büyük bir marjinal hareket ürettiğine dikkat çekti.

'BİTCOİN ALTININ YERİNİ ALMIYOR'

Cincotta’nın değerlendirmesine göre Bitcoin’in çok daha düşük bir tabandan yükseliyor olması da iki varlık arasındaki performans farkında önemli rol oynuyor. Bitcoin’deki hareket aynı zamanda varlığın dört yıllık döngü içindeki konumuyla da örtüşüyor. Bu nedenle yükseliş, yatırımcıların topluca altından çıkarak Bitcoin’e geçtiği anlamına gelmiyor. Aslında iki varlık da aynı temel beklentiden destek buluyor. Ancak piyasanın verdiği tepki aynı değil. Bitcoin’de fiyat hareketi çok daha sert yaşanıyor.

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI SINIRLIYOR

Altın tarafında ise güçlü ETF talebine rağmen faiz baskısı öne çıkıyor. Cincotta, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisinin ve yüksek Hazine tahvili getirilerinin, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığını belirtti. Bu nedenle altına yönelik talep güçlü kalmasına rağmen fiyatlardaki yükseliş Bitcoin’de görülen ivmeye ulaşamıyor.

 

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ETİKETLER
#altın
#bitcoin
#etf
#Abd Hazine Bakanlığı
#Fiona Cincotta
#Ekonomi
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