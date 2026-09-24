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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:50

Elektrikli otomobiller 4,5 dakikada şarj olacak: Çinli Geely rekor kırdı

Geely Auto Group, 2,25 megavat tepe gücüne ulaşabilen beşinci nesil Smart Charging System teknolojisini tanıttı. Şirket, Lynk & Co ve Zeekr modellerinin yüzde 10’dan yüzde 70’e 4 dakika 30 saniyede, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise 8 dakika 40 saniyede şarj edilebildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Elektrikli otomobiller 4,5 dakikada şarj olacak: Çinli Geely rekor kırdı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:50

Elektrikli otomobillerde şarj süresini birkaç dakikaya indirmeyi hedefleyen Geely Auto Group, 2,25 megavat tepe gücüne ulaşabilen beşinci nesil Smart Charging System teknolojisini duyurdu. Lynk & Co ve Zeekr modellerinin yüzde 10'dan yüzde 70'e yalnızca 4 dakika 30 saniyede şarj edilebildiği belirtiliyor.

Elektrikli otomobil üreticileri arasındaki hızlı şarj rekabeti yeni bir seviyeye ulaştı. Geely Auto Group, çarşamba günü beşinci nesil Smart Charging System teknolojisi ile Ultra Short Blade Battery sistemini tanıttı. Şirketin açıkladığı verilere göre yeni şarj sistemi 2,25 megavat tepe gücüne ulaşabiliyor.

Elektrikli otomobiller 4,5 dakikada şarj olacak: Çinli Geely rekor kırdı

Geely Auto Group çatısı altında faaliyet gösteren Lynk & Co ve Zeekr markalarına ait uyumlu elektrikli otomobillerin, gerçek kullanım koşullarında yüzde 10’dan yüzde 70’e 4 dakika 30 saniyede şarj edilebildiği aktarılıyor. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye şarj işleminin ise 8 dakika 40 saniye sürdüğü belirtiliyor.

BYD’nin Flash şarj sisteminde yüzde 10’dan yüzde 70’e dolum yaklaşık 5 dakika, yüzde 10’dan yüzde 97’ye dolum ise 9 dakika sürüyordu.

Elektrikli otomobiller 4,5 dakikada şarj olacak: Çinli Geely rekor kırdı

GEELY BATARYA SICAKLIĞINI YAPAY ZEKAYLA KONTROL EDECEK

Ultra hızlı şarj sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar batarya hücrelerinin ömrünü olumsuz etkileyebiliyor. Geely bu sorunun önüne geçmek amacıyla Xingrui PowerMind isimli yapay zeka destekli bir yönetim sisteminden yararlandığını açıkladı.

Sistem, batarya sıcaklığını önceden tahmin ederek şarj hızını dinamik biçimde ayarlıyor. Geely’nin verdiği bilgilere göre bataryanın ortalama sıcaklığının 55 santigrat derecede tutulması hedeflenirken, üst sınır 65 santigrat derece olarak belirleniyor.

Elektrikli otomobiller 4,5 dakikada şarj olacak: Çinli Geely rekor kırdı

Şirket ayrıca "uçtan uca beş noktalı sıvı soğutma" olarak tanımladığı yeni bir termal yönetim sistemi geliştirdi. Teknoloji; batarya paketi, şarj portu, şarj kablosu, şarj ünitesi ve istasyonları destekleyen enerji depolama bataryalarındaki sıcaklığı koordineli şekilde kontrol ediyor.

Bütün bu bileşenler bir araya geldiğinde tek bir şarj bağlantısı üzerinden yaklaşık 2,2 MW seviyesinde güç aktarımı gerçekleştirilebiliyor.

Elektrikli otomobiller 4,5 dakikada şarj olacak: Çinli Geely rekor kırdı

BATILI ÜRETİCİLERİN ŞARJ GÜCÜ GERİDE KALDI

ABD pazarında en hızlı şarj olabilen elektrikli otomobiller arasında yer alan Lucid Gravity ve Porsche Cayenne Electric, maksimum 400 kW şarj gücünü destekliyor.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe ise piyasaya çıktığında 600 kW tepe şarj gücüyle Batılı üreticiler arasında daha yüksek bir seviyeye ulaşacak. Modelin yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresinin yalnızca 11 dakika olması bekleniyor.

Geely’nin 2,25 MW seviyesine ulaşan yeni sistemi ise açıklanan değerler itibarıyla elektrikli otomobillerde hızlı şarj rekabetini birkaç megavatlık güç seviyesine taşımış durumda.

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ETİKETLER
#Zeekr
#Geely Auto Group
#Lynk & Co
#Smart Charging System
#Ultra Short Blade Battery
#Otomobil
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