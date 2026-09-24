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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:57

Bankacılık sektörünün mevduatı 33,8 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Eylül ile biten haftada 434,8 milyar lira artarak 33 trilyon 891,8 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam kredi hacmi 27,5 trilyon lirayı aşarken, tüketici kredilerinde ise gerileme kaydedildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bankacılık sektörünün mevduatı 33,8 trilyon lirayı aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:57

(), haftalık para ve banka verilerini yayımladı. Verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,30 oranında artış gösterdi. Böylece sektörün toplam mevduat hacmi 33 trilyon 456 milyar 915 milyon liradan 33 trilyon 891 milyar 793 milyon liraya çıktı.

Söz konusu haftada cinsi mevduat yüzde 1,09 artarak 18 trilyon 510 milyar 543 milyon lira olurken, (YP) cinsi mevduat ise yüzde 1,57 yükselişle 11 trilyon 196 milyar 301 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankalardaki toplam YP mevduatı 269 milyar 568 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken, bu tutarın 230 milyar 797 milyon dolarlık kısmının yurt içi yerleşik kişilerin hesaplarında bulunduğu bildirildi. Parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında 3 milyar 30 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı 33,8 trilyon lirayı aştı

Kredi Hacminde Sınırlı Artış, Tüketici Kredilerinde Düşüş

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 18 Eylül haftasında 22 milyar 60 milyon lira artarak 27 trilyon 531 milyar 396 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri tarafında düşüş yaşandı. Geçen hafta yüzde 1,14 gerileyen tüketici kredilerinin toplam tutarı 6 trilyon 885 milyar 439 milyon lira seviyesine indi. Tüketici kredilerinin alt kalemleri incelendiğinde; bireysel kredi kartları 3 trilyon 441,4 milyar lira ile en büyük payı oluştururken, ihtiyaç kredileri 2 trilyon 568,5 milyar lira, konut kredileri 834,3 milyar lira ve taşıt kredileri 41,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

 

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#bankacılık sektörü
#yabancı para
#Türk Lirası
#Ekonomi
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