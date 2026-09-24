Bankacılık sektörünün mevduatı 33,8 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini yayımladı. Verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,30 oranında artış gösterdi. Böylece sektörün toplam mevduat hacmi 33 trilyon 456 milyar 915 milyon liradan 33 trilyon 891 milyar 793 milyon liraya çıktı.

Söz konusu haftada Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,09 artarak 18 trilyon 510 milyar 543 milyon lira olurken, yabancı para (YP) cinsi mevduat ise yüzde 1,57 yükselişle 11 trilyon 196 milyar 301 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankalardaki toplam YP mevduatı 269 milyar 568 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken, bu tutarın 230 milyar 797 milyon dolarlık kısmının yurt içi yerleşik kişilerin hesaplarında bulunduğu bildirildi. Parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında 3 milyar 30 milyon dolarlık artış görüldü.

Kredi Hacminde Sınırlı Artış, Tüketici Kredilerinde Düşüş

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 18 Eylül haftasında 22 milyar 60 milyon lira artarak 27 trilyon 531 milyar 396 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri tarafında düşüş yaşandı. Geçen hafta yüzde 1,14 gerileyen tüketici kredilerinin toplam tutarı 6 trilyon 885 milyar 439 milyon lira seviyesine indi. Tüketici kredilerinin alt kalemleri incelendiğinde; bireysel kredi kartları 3 trilyon 441,4 milyar lira ile en büyük payı oluştururken, ihtiyaç kredileri 2 trilyon 568,5 milyar lira, konut kredileri 834,3 milyar lira ve taşıt kredileri 41,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.