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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:42

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28,2 trilyon liraya geriledi

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Eylül ile biten haftada 32 milyar 144 milyon lira düşerek 28 trilyon 237 milyar 686 milyon liraya indi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28,2 trilyon liraya geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:42

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () haftalık bültenine göre, sektörün toplam 18 Eylül itibarıyla 32 milyar 144 milyon lira azaldı. Bir önceki hafta 28 trilyon 269 milyar 831 milyon lira seviyesinde bulunan kredi hacmi, gerilemeyle birlikte 28 trilyon 237 milyar 686 milyon lira oldu.

Aynı dönemde bankacılık sektöründeki toplam ise bankalar arası dahil 388 milyar 112 milyon lira artış gösterdi. Böylece mevduat büyüklüğü 32 trilyon 165 milyar 158 milyon liradan 32 trilyon 553 milyar 270 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28,2 trilyon liraya geriledi

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTI ALACAKLARI DÜŞTÜ

Tüketici kredilerinin toplam tutarı söz konusu haftada 23 milyar 928 milyon lira azalarak 3 trilyon 451 milyar 206 milyon liraya geriledi. Tüketici kredilerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 574 milyar 880 milyon TL
  • Konut Kredileri: 835 milyar 18 milyon TL
  • Taşıt Kredileri: 41 milyar 308 milyon TL

Taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 481 milyon lira artarak 4 trilyon 265 milyar 39 milyon liraya ulaşırken, bireysel kredi kartı alacakları 57 milyar 173 milyon lira azalarak 3 trilyon 440 milyar 275 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı borçlarının 1 trilyon 336 milyar 385 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 103 milyar 889 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR

Sektörün takipteki alacakları 18 Eylül haftasında önceki haftaya göre 9 milyar 267 milyon lira artışla 876 milyar 498 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 658 milyar 771 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise aynı dönemde 61 milyar 552 milyon lira artarak 6 trilyon 56 milyar 344 milyon lira seviyesine ulaştı.

 

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ETİKETLER
#tüketici kredileri
#bddk
#kredi hacmi
#mevduat
#Takipteki Alacaklar
#Ekonomi
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