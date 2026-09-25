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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:43

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. ÖSYM tarafından yapılacak “2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı” duyurusuna dikkat kesen adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilecek. YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranında adayların yerleştikleri üniversite, kayıt tarihleri, yerleştirme puanı ve sıralaması yer alacak. YKS ek tercih sonucu alternatif olarak e-Devlet üzerinden de görüntülenebilecek. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar ise sonuçlara odaklandı. YKS ek yerleştirme sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için ayrıca devlet yurdu başvuruları alınacak. Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptırmayan adayların ise önümüzdeki yıl OBP puanı düşecek. Peki YKS ek tercih sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:43

ek tercih sonuçları için ön görülen tarih belli oldu. Hayallerindeki ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak isteyen lise mezunları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi çekiyordu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birçok üniversitede eğitim başlarken ek yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlarda dolacak. YKS ek tercih sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. YKS ek yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra adaylar için kayıt maratonu başlayacak. Merkezi yerleştirmelerde olduğu gibi adaylar elektronik olarak veya bizzat üniversitelerin öğrenci işleri üzerinden belgelerini teslim ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve eğitim hayatlarına başlayabilecek. YKS ek tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Peki 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, YKS ek yerleştirme sonuç görüntüleme sayfası…

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve süreç hakkında bilgiler verilmektedir.
YKS ek tercih sonuçları en geç 28 Eylül Pazartesi gününe kadar açıklanacak.
Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.
Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteler için kayıt maratonu başlayacak.
KYK ek yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
KYK burs/kredi desteği tutarının 6 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 İÇİN KRİTİK TARİH

tarafından YKS ek tercihler, 21 Eylül tarihine kadar toplandı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle öğrenciler yerleştirilecek. Üniversitelerin eğitime başlaması sebebiyle ÖSYM kısa süre içerisinde değerlendirmesini tamamlayacak ve yerleştirme sonuçları duyurulacak.

Geçtiğimiz yıl 30 Eylül’de tamamlan tercihlerin ardından ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl ise en geç 28 Eylül Pazartesi gününe kadar sonuçların açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS ek tercih sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek ve adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sonuç sorgulama ekranına giriş yapılabilecek. YKS ek tercih sonuçları, alternatif olarak giriş seçeneğiyle veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından da görüntülenebilir. YKS ek tercih sonuçları ekranında şu bilgiler yer alacak;

Yerleştirilen adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı

Üniversitenin adı, bölümü, tercih sıralaması

Yerleştirilen puan türü, yerleşme puanı ve yerleştirme türü

Üniversitenin kayıt tarihi ve adresi

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

2026-2027 KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

ek kontenjan, yatay geçiş, dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve normal öğrenim süresini tamamlayanlar için ek yurt başvuruları alınıyor. ek yurt başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ek yurt başvuru ve yerleştirme süreci tamamlanacak.

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ ARTACAK

Üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs desteği sağlanıyor. Her yıl üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik burs başvuruları toplanıyor. KYK ek yerleştirmeyle üniversite kazanan adaylarda burs desteğinden faylanabilecek. Geçtiğimiz yıl burs/kredi desteği 4 bin lira olarak belirlenirken yeni eğitim yılında ise burs tutarı artacak. Aralık ayında KYK burs ücretlerine yapılacak zam oranı belli olurken burs tutarının 6 bin lirayı geçmesi bekleniyor. 
 

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
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#E-Devlet
#YKS
#ÖSYM
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#Eğitim
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