Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İstanbul Sarıyer'de sele dönüşen sağanak yağışın ardından ortaya çıkan tabloyla ilgili hükümete ve bölgede bulunan Rams Park Maslak projesini eleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Özgür Özel'in Rams Park Maslak projesiyle ilgili dere yatağı ve ruhsat iddialarına açıklama var Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Sarıyer'deki sel sonrası Rams Park Maslak projesine ve ruhsat sürecine yönelik iddialarına, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve RAMS Türkiye'den yanıt geldi. Özgür Özel, Rams Park projesinin dere yatağı etkilenme alanında olmasına rağmen ruhsatın Murat Kurum'un imzasıyla alındığını iddia etti. Bakan Murat Kurum, projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçtiğini, İBB'nin projede 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğunu belirtti. Kurum, bakanlığın sürece sadece Sarıyer Belediyesi'nin süreci uzatmasıyla mağdur olan 950 hak sahibinin sorununu çözmek için dahil olduğunu ifade etti. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, projeye özel imar planı yapılmadığını ve dere koruma bandı için ayrılan 16.788 metrekarelik alanın terk edilerek yapılaşma dışında bırakıldığını açıkladı. Bülbül, projenin 156 riskli yapıyı ve yaklaşık 950 hak sahibini ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu ve Özel'in iddialarını kabul etmediklerini bildirdi.

Özel, "Rams Park’ı yapanlar, bu Rams’ta dere yatağı etkilenme alanına yasak olduğunu bile bile İstanbul’dan alamadıkları ruhsatı Murat Kurum’un imzasıyla 2026’da almışlar." iddiasında bulundu.

İLK TEPKİ BAKAN KURUM'DAN

Özel'in iddiasına ilk tepki Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, “Özgür Bey, Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan!" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

Hem İBB’nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından. Ayazağa'da "dereye imar izni verildi" dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir.

Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir.

Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!

RAMS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI: ÖZEL BİR İMAR PLANI YAPILMAMIŞTIR

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül de Özgür Özel'in RAMS Park House Maslak projesiyle ilgili iddialar üzerine, imar, mülkiyet ve ruhsat süreçleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

RAMS Park House Maslak projemize ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine, imar, mülkiyet ve ruhsat süreçleri hakkında açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.

Projemizin bulunduğu alan, İSKİ görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan imar planı kapsamındadır. RAMS'a özel bir imar planı yapılmamıştır.

Dere koruma bandı için ayrılan 16.788 metrekarelik alanın terki sağlanmış ve bu alan yapılaşma dışında bırakılmıştır. Yapı ruhsatı, mevcut onaylı imar planları çerçevesinde düzenlenmiştir.

Dolayısıyla projemiz için dere yatağının imara açıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Proje alanında İBB mülkiyetinde bulunan parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda şirketimizce satın alınmıştır. Aynı ihale kapsamında İBB'ye 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı ayrılmıştır. İBB'nin süreçteki rolü ve ekonomik payı, kamuoyuna yapılacak değerlendirmelerde göz ardı edilmemelidir.

"950 SAHİBİNİ İLGİLENDİREN BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ"

RAMS Park House Maslak, 156 riskli yapının bulunduğu ve yaklaşık 950 hak sahibini ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesidir. Sarıyer Belediyesi tarafından yıkım ruhsatları ve imar durum belgesi düzenlenmiş, ancak yapı ruhsatı süreci tamamlanmamıştır. Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından mülkiyet sorunları çözülmüş ve Bakanlık tarafından mevcut onaylı imar planlarına göre yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINI KABUL ETMİYORUZ"

Bakanlığın süreci yürütmesinin nedeni, İBB'nin imar izni vermemesi değil, mülkiyet ve ruhsat işlemlerinde yaşanan sorunların giderilerek hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesidir.

Sayın Özgür Özel'in, kamuoyuna açık resmî kayıt ve belgeleri dikkate almadan şirketimizi hedef alan açıklamalarını kabul etmiyoruz. RAMS'ın yürüttüğü süreçler açık, yaptığı işlemler belgelidir. Bu gerçekler ortadayken şirketimiz hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz. Sayın Özel'i, açıklamalarını somut belgeler ışığında yeniden değerlendirmeye ve gerçeği yansıtmayan ifadelerini kamuoyu önünde düzeltmeye davet ediyoruz.

Yaşanan afetin ardından proje alanımızda gerekli tüm teknik inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiş, yapılan değerlendirmelerde yapı güvenliği ve çalışmaların devamı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Projemizde çalışmalar planlandığı şekilde devam etmektedir.

Yapı güvenliği, mühendislik standartları ve mevzuata uygunluk, projenin her aşamasında temel sorumluluğumuzdur. Önceliğimiz, bu dönüşümü güvenli ve nitelikli biçimde tamamlamak, hak sahiplerine ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir."