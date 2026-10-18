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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 20:40

Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta toprak kayması ve çatlaklar mı oluştu? İnceleme sonrası açıklama geldi

İstanbul'u olumsuz etkileyen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği aşırı sağanak yağışların ardından Galatasaray'ın stadı RAMS Park ve Aslanvadi Projesi'nde toprak kayması olduğu ve çatlaklar oluştuğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Yapılan teknik incelemelerin ardından İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü açıklama yaptı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta toprak kayması ve çatlaklar mı oluştu? İnceleme sonrası açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 20:40

'u vuran sağanak yağışların özellikle ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olmasının ardından 'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta toprak kayması ve çatlaklar mı oluştu? İnceleme sonrası açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, aşırı yağışlar sonrası RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yapılan teknik incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
Sosyal medyada RAMS Park'ta toprak kayması olduğu ve stadyumda 2-3 santimetrelik çatlaklar oluştuğu iddia edildi.
İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin dün akşam ve bugün sabah RAMS Park ve Aslanvadi Projesi şantiye alanında yaptığı kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmedi.
RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Sosyal medyada yayılan iddialarda RAMS Park'ta toprak kayması meydana geldiği ve stadyumun bazı bölgelerinde 2-3 santimetrelik çatlaklar oluştuğu belirtildi.

Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta toprak kayması ve çatlaklar mı oluştu? İnceleme sonrası açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 14 Ekim ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında RAMS Park ile Aslanvadi Projesi hakkında çeşitli iddiaların gündeme geldiği hatırlatıldı.

RAMS PARK VE ASLANVADİ'DE TEKNİK İNCELEME YAPILDI

Ortaya atılan iddialar üzerine İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından dün akşam ve bugün sabah saatlerinde incelemelerde bulunuldu. RAMS Park Stadyumu ile stadın hemen yanında bulunan Aslanvadi Projesi'nin şantiye alanında yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta toprak kayması ve çatlaklar mı oluştu? İnceleme sonrası açıklama geldi

Açıklamada, RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığına işaret edilirken, Aslanvadi Projesi'nin şantiye sahasında da olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtildi.

ASLANVADİ PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir." denildi.

 

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#galatasaray
#İstanbul
#sarıyer
#rams park
#Ayazağa Mahallesi
#Gündem
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