İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5'e yükseldi

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İstanbul
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası kentin birçok noktasında ani su baskınları ve sel meydana geldi.
İstanbul Valisi Davut Gül, selin ardından yaptığı açıklamada kayıp kişilerin bulunması için dere boyunca, Haliç'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.
Arama çalışmalarında acı haber geldi. İBB Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cansız bedeni bulundu. Sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.