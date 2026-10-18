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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:16

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5'e yükseldi

Son dakika haberi: İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sel sırasında kaybolan bir kişiye daha ulaşıldı. İBB Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cansız bedeni bulundu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:16

'da etkili olan sağanak sonrası kentin birçok noktasında ani su baskınları ve sel meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5'e yükseldi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da yaşanan sağanak ve sel felaketinde kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 5'e yükseldi.
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrasında birçok noktada ani su baskınları ve sel meydana geldi.
İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp kişilerin bulunması için dere boyunca, Haliç'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
İBB Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cansız bedeni bulundu.
Yaşanan can kaybı sayısı 5'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Valisi , selin ardından yaptığı açıklamada kayıp kişilerin bulunması için dere boyunca, 'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5'e yükseldi

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Arama çalışmalarında acı haber geldi. Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cansız bedeni bulundu. Sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

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