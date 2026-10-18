İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası kentin birçok noktasında ani su baskınları ve sel meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5'e yükseldi İstanbul'da yaşanan sağanak ve sel felaketinde kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 5'e yükseldi. İstanbul'da etkili olan sağanak sonrasında birçok noktada ani su baskınları ve sel meydana geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp kişilerin bulunması için dere boyunca, Haliç'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İBB Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cansız bedeni bulundu. Yaşanan can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, selin ardından yaptığı açıklamada kayıp kişilerin bulunması için dere boyunca, Haliç'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Arama çalışmalarında acı haber geldi. İBB Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cansız bedeni bulundu. Sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.