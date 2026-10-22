Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:37

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’den istifa etti

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Ali Boltaç, hakkında başlatılan disiplin ve ihraç sürecinin sonucunu beklemeden CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’den istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:37

Hakkında disiplin ve ihraç süreci başlatılan ilçe Belediye Başkanı Ali Boltaç yaptığı açıklama ile partisinden ettiğini duyurdu. Boltaç yaptığı açıklamada, "İhraç sürecinin sonucunu beklemeyeceğim" dedi. 

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Siyaseti birlikte yaşadığı insanlara hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü dile getiren Boltaç, hakkında başlatılan disiplin sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

"İHRAÇ SÜRECİNİN SONUCUNU BEKLEMEYECEĞİM"

Boltaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde içerisinde şahsımla ilgili başlatılan disiplin sürecini kamuoyuyla birlikte yakından takip ediyorum. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdim. Geldiğimiz noktada hakkımda yürütülen ihraç sürecinin sonucunu beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden kendi özgür irademle istifa etme kararı alıyorum."
İstifa kararının anlık bir tepki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Boltaç, kararının herhangi bir kırgınlık veya öfkeden kaynaklanmadığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu: 100 bin koltuk 1.200 TL'den satışa çıktı
Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?
Dağda nefes kesen anlar: Sivas'ta doğa tutkunlarının inişi kamerada
ETİKETLER
#Tarsus
#İstifa
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Disiplin Süreci
#Ali Boltaç
#Ihraç Süreci
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.