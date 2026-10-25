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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:23

Keçiörengücü Bursaspor canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Bursa maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Keçiörengücü Bursaspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Keçiörengücü Bursaspor canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Bursa maçı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:23

’de heyecan, 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Keçiörengücü Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme detayları…

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanacak Keçiörengücü Bursaspor karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü Aktepe Stadyumu’nda yapılacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki karşılaşma ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor üzerinden takip edebilecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Keçiörengücü Bursaspor maçı TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden sunulan canlı yayın seçeneğini değerlendirebilir.

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Keçiörengücü Bursaspor maçını canlı izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ziyaret edebilir. Karşılaşma, yayın akışı kapsamında TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

ETİKETLER
#bursaspor
#trt spor
#keçiörengücü
#Trendyol 1. Lig
#Aktepe Stadyumu
#Spor
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