Keçiörengücü Bursaspor canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Bursa maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig’de heyecan, 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Keçiörengücü Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme detayları…

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanacak Keçiörengücü Bursaspor karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü Aktepe Stadyumu’nda yapılacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor üzerinden takip edebilecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Keçiörengücü Bursaspor maçı TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden sunulan canlı yayın seçeneğini değerlendirebilir.

KEÇİÖRENGÜCÜ BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Keçiörengücü Bursaspor maçını canlı izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ziyaret edebilir. Karşılaşma, yayın akışı kapsamında TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.