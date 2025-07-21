Recep Usta ile Eslem Akar ikinci kez partner oldu!

Kardeşlerim dizisiyle popüler olan Recep Usta ile Avlu dizisindeki rolüyle sevilen Eslem Akar ikinci kez partner oldu. Eslem Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Recomm" notunu düştü.

KARDAN AYDINLIK'IN BAŞROLLERİ İKİNCİ KEZ PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Evrim Yöney’in yönettiği dizide her şey nişanına giderken sevgilisi Kerem tarafından “Zamana ihtiyacım var” diyerek ortada bırakılan Yağmur’un hikâyesiyle başlıyor. Yağmur hasta babaannesi Pamuk’un son isteğini yerine getirmek için büyü bir çaresizlikle kara kara düşünürken aracını götürdüğü yakışıklı tamirci Bulut’tan etkilenir ve ona bir günlüğüne nişanlısı gibi davranmasını teklif eder.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından birine Tamirci yapımı da eklendi. “Tamirci” adlı dizinin senaryosunu Meryem Demirli ve A. Ruhan Arca kaleme aldı. Dün sete çıkan dizide Recep Usta “Bulut” karakterini, Eslem Akar “Yağmur”u oynuyor. İkiliye “Kerem” rolüyle Oral Özer eşlik edecek.