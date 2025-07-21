Elektrikli otomobil alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi yolda

Otomobil sahibi olanları ve yeni araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yapılan değişiklikler, içten yanmalı motorlu araçları kapsıyor. Özellikle pick-up araçlar için dikkat çeken artışlar gündemde.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI YÜKSELİYOR

Yeni düzenlemeyle içten yanmalı motora sahip otomobillerin ÖTV oranları yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek. Halihazırda satışı devam eden içten yanmalı binek otomobillerde büyük bir değişiklik öngörülmezken, pick-up segmentindeki araçların ÖTV’si yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bu artışın pick-up fiyatlarında ciddi yükselişlere yol açması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE YETKİ CUMHURBAŞKANI’NA VERİLDİ

Elektrikli araçlara ilişkin ÖTV oranlarında ise şimdilik bir değişiklik yapılmazken, Cumhurbaşkanı'na bu oranları yeniden belirleme yetkisi tanındı. Bu durum, yakın gelecekte elektrikli araçların vergilendirme yapısında değişim olabileceğine işaret ediyor.

MEVCUT ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖTV ORANLARI

Elektrikli otomobillerin ÖTV’si, motor gücü ve vergisiz satış fiyatına (matrah) göre şu şekilde uygulanıyor:

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 40, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 50, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı ise yüzde 60 olarak uygulanıyor.

Yeni düzenlemede bu oranların, batarya kapasitesi, menzil ve motor gücü gibi teknik özelliklere göre yeniden şekillenmesi gündemde. Güçlü motorlara, uzun menzile ve büyük bataryaya sahip elektrikli araçlarda daha yüksek ÖTV uygulanması bekleniyor.

TOGG FİYATLARI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’un fiyatları da bu düzenlemeyle yeniden değerlendirilebilir. Togg T10X’in standart menzilli versiyonunda 52,4 kWh, uzun menzilli versiyonundaysa 88,5 kWh batarya bulunuyor. Her iki versiyonda da 218 beygirlik motor gücü yer alıyor. Menzil değerleri sırasıyla 314 km ve 523 km.

Togg, uzun süredir fiyatlarında artış yapmadı ve uygun koşullarda kredi imkânı sunuyor. Ancak ÖTV oranlarının değişmesi durumunda fiyatlara zam gelmesi kaçınılmaz olabilir. Ayrıca T10F ve dört çeker T10X 4More modellerinin fiyatları da bu yeni vergi düzenlemesine bağlı olarak şekillenecek.

TESLA SATIŞLARI ÖTV ETKİSİYLE Mİ ARTIYOR?

Türkiye’de satışlarını hızla artıran Tesla, özellikle Berlin’den gelen siyah Model Y’lerle dikkat çekiyor. Vergi artışı beklentisi, elektrikli otomobil alımlarını hızlandırmış durumda. Tüketiciler, artış öncesi araç alımı yaparak avantajlı çıkmak istiyor. Tesla’nın farklı renk seçeneklerini Türkiye’ye gönderip göndermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.