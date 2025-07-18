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 | İrem Çınar

İstanbul’dan kaçan yatırımcı rotasını o ile çevirdi: Yeni İstanbul’da talep patlaması yaşandı

İstanbul’daki kalabalık ve konut krizinden sıkılan yatırımcılar rotasını değiştirdi. Son dönemde artan ilgiyle “Yeni İstanbul” olarak anılan bu şehir, hem doğasıyla hem de gelişen altyapısıyla öne çıkıyor. Ulaşım kolaylığı ve yatırım fırsatları sayesinde gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi oldu.

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İstanbul’dan kaçan yatırımcı rotasını o ile çevirdi: Yeni İstanbul’da talep patlaması yaşandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:53

İstanbullular için yıllardır hafta sonu kaçış rotası olan , artık sadece kısa süreli tatillerin değil, uzun vadeli yatırımların da odağı haline geldi. Özellikle denize yakın bölgelerde yükselen projeleri, doğayla iç içe yaşam sunan alanlar ve deniz manzaralı daireler, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

İstanbul’dan kaçan yatırımcı rotasını o ile çevirdi: Yeni İstanbul’da talep patlaması yaşandı

TEKİRDAĞ’DA YÜKSELEN SEKTÖRLER

Kente olan ilgi yalnızca konut yatırımıyla sınırlı değil. Tekirdağ, tarım ve sanayi alanlarında da ciddi bir gelişim içerisinde. Yeni kurulan fabrikalar, genişleyen lojistik üsleri ve organize sanayi bölgeleri sayesinde şehir hem üretim kapasitesi hem de istihdam açısından büyüyor. Bu durum, Tekirdağ’ı yalnızca yaşamak için değil, iş kurmak ve üretime dahil olmak isteyenler için de cazip bir seçenek haline getiriyor.

SATIŞ RAKAMLARIYLA ÖNE ÇIKAN ŞEHİR

TÜİK verilerine göre Tekirdağ’da bir ayda toplam 2.032 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelindeki konut satışlarından yüzde 2,4’lük pay alan kent, satış sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Şubat ayında ülke genelindeki konut satışlarının yüzde 90,6’sı “diğer satış” kategorisinde değerlendirildi. Ocak-Şubat döneminde ise bu tür satışlar geçen yıla oranla yüzde 10,6 artarak 159.468 adede ulaştı.

İstanbul’dan kaçan yatırımcı rotasını o ile çevirdi: Yeni İstanbul’da talep patlaması yaşandı

TRAKYA’NIN YÜKSELEN DEĞERİ

Marmara Denizi kıyısında stratejik bir konumda yer alan Tekirdağ, hem Marmara hem de Karadeniz’e komşu nadir şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Gelişen ulaşım ağı, artan nüfusu ve konut ihtiyacıyla birlikte, bölgedeki kentsel dönüşüm potansiyeli de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Jeopolitik avantajları ve ekonomik çeşitliliği sayesinde Tekirdağ, ’nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

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ETİKETLER
#konut
#emlak
#tekirdağ
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#İstanbul
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