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 | İrem Çınar

KKDF kesintisinde yeni düzenleme: Döviz, altın ve diğer kredilerde uygulanacak tutarlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla KKDF kesintisi oranlarında değişikliğe gidildi. Döviz ve altın cinsinden kredilerde yüzde 1 kesinti uygulanacak. TL bazlı krediler ve bazı finans kuruluşlarının dövizle kullandığı krediler ise fondan muaf tutuldu. Yeni düzenleme yarından itibaren geçerli olacak.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:51

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kredi kullanımında alınan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kredi türlerine göre KKDF oranlarında farklı uygulamalara gidildi.

DÖVİZ VE ALTIN KREDİLERİNE YÜZDE 1 KESİNTİ

Karar doğrultusunda, bankalar ve finansman şirketleri tarafından kullandırılan ve cinsinden kredilerde KKDF oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu oran, ilgili kredi türlerinde maliyetleri bir miktar artıracak.

KKDF kesintisinde yeni düzenleme: Döviz, altın ve diğer kredilerde uygulanacak tutarlar belli oldu

TÜRK LİRASI KREDİLERDE KKDF ORANI SIFIRLANDI

Döviz ve altın dışındaki diğer kredi türlerinde ise önemli bir teşvik niteliği taşıyan karar alındı. cinsinden kullandırılan kredilerde KKDF oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Böylece TL kredilerde herhangi bir KKDF kesintisi yapılmayacak.

FAKTORİNG VE FİNANSAL KİRALAMA KREDİLERİNE MUAFİYET

Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise faktoring şirketleri ile finansal kiralama (leasing) şirketlerine yurt içinden sağlanan döviz kredileri için getirilen muafiyet oldu. Bu tür kredilerde KKDF kesintisi uygulanmayacak, oran yüzde 0 olacak.

KKDF kesintisinde yeni düzenleme: Döviz, altın ve diğer kredilerde uygulanacak tutarlar belli oldu

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Alınan karar, 18 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak uygulama, yarından itibaren kullandırılacak yeni krediler için geçerli olacak. Mevcut krediler bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

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ETİKETLER
#Döviz
#altın
#Türk Lirası
#KKDF
#Kkdf
#Döviz Kredisi
#Altın Kredisi
#Tl Kredisi
#Finansal Kiralama
#Faktoring
#Kredi Kullanımı
#Ekonomi
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