Milli Emlak’tan kaçırılmayacak fırsat: 5 bin TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, farklı şehirlerde yer alan çok sayıda taşınmazı uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Temmuz ile eylül ayları arasında gerçekleştirilecek satışlarda, arsa, tarla ve bağ-bahçe gibi çeşitli niteliklerdeki araziler e-ihale yöntemiyle yeni sahiplerini bekliyor.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan 19,92 metrekarelik bir arsa 5 bin TL’den satışa sunuldu. Aynı şekilde, Çorum’un Bayat ilçesindeki 27,32 metrekarelik başka bir arsa da yine 5 bin TL başlangıç bedeliyle ilan edildi.
Amasya Merkez'de yer alan 109,61 metrekarelik bir arsa için belirlenen satış fiyatı 11 bin TL olurken, Gümüşhane Merkez’deki 101,40 metrekarelik arsanın satış bedeli 12 bin 200 TL olarak duyuruldu.
Portföydeki taşınmazlar yalnızca arsalarla sınırlı değil. Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan 24,44 metrekarelik bir tarla 11 bin TL’ye alıcı beklerken, Ankara’nın Evren ilçesindeki 131,02 metrekarelik bağ-bahçe nitelikli arazi ise 20 bin TL’den satışa çıktı.
Milli Emlak, söz konusu satışların Temmuz-Eylül 2025 döneminde yapılacağını açıkladı. Taşınmazlara teklif vermek isteyen vatandaşlar, yalnızca Milli Emlak e-İhale Portalı üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek.
Satışlara katılmak isteyenlerden şu kriterler aranıyor:
Detaylı bilgilere ve satışa sunulan taşınmazların listesine Milli Emlak’ın resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.