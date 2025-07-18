Milli Emlak’tan kaçırılmayacak fırsat: 5 bin TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, farklı şehirlerde yer alan çok sayıda taşınmazı uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Temmuz ile eylül ayları arasında gerçekleştirilecek satışlarda, arsa, tarla ve bağ-bahçe gibi çeşitli niteliklerdeki araziler e-ihale yöntemiyle yeni sahiplerini bekliyor.

5 BİN LİRAYA ARSA SATIŞI BAŞLADI

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan 19,92 metrekarelik bir arsa 5 bin TL’den satışa sunuldu. Aynı şekilde, Çorum’un Bayat ilçesindeki 27,32 metrekarelik başka bir arsa da yine 5 bin TL başlangıç bedeliyle ilan edildi.

AMASYA VE GÜMÜŞHANE’DE METREKAREYE GÖRE CAZİP FİYATLAR

Amasya Merkez'de yer alan 109,61 metrekarelik bir arsa için belirlenen satış fiyatı 11 bin TL olurken, Gümüşhane Merkez’deki 101,40 metrekarelik arsanın satış bedeli 12 bin 200 TL olarak duyuruldu.

SADECE ARSALAR DEĞİL, TARLA VE BAĞ-BAHÇELER DE SATIŞTA

Portföydeki taşınmazlar yalnızca arsalarla sınırlı değil. Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan 24,44 metrekarelik bir tarla 11 bin TL’ye alıcı beklerken, Ankara’nın Evren ilçesindeki 131,02 metrekarelik bağ-bahçe nitelikli arazi ise 20 bin TL’den satışa çıktı.

SATIŞLAR E-İHALE İLE YAPILACAK

Milli Emlak, söz konusu satışların Temmuz-Eylül 2025 döneminde yapılacağını açıkladı. Taşınmazlara teklif vermek isteyen vatandaşlar, yalnızca Milli Emlak e-İhale Portalı üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Satışlara katılmak isteyenlerden şu kriterler aranıyor:

18 yaşını doldurmuş olmak,

İlgili taşınmaz için belirlenen teminat bedelini yatırmak,

Satış şartnamesini kabul etmiş olmak.

Detaylı bilgilere ve satışa sunulan taşınmazların listesine Milli Emlak’ın resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.