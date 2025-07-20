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 | Bengü Sarıkuş

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

ÖTV değişikliği Meclis'te kabul edildi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor. Uzmanlar ÖTV değişikliğinin ikinci el araç piyasasını da etkileyeceğini öngörüyor. İşte ikinci el araç almak için taşıt kredisi çekeceklere uygun ödeme planları ve faiz oranları...

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ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:50

sektörünü doğrudan etkileyen () düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Buna göre, binek araçlarda ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor.

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

Uzmanlara göre ÖTV kaynaklı bu artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiği gibi ikinci el piyasasını da etkileyebilir. Daha uygun fiyatlı araçlara yönelen tüketici, talebi artırarak ikinci elde de zamları tetikleyebilir.

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

Özellikle uygun fiyatlı araçlara olan talebin yükselmesi, ikinci el piyasasında hızlı bir hareketliliği beraberinde getirebilir. Bu süreçte araç almak isteyen bireylerin krediye olan ihtiyacı da artıyor.

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

almak isteyen bir kişi 400 bin TL kredi çekerse 36 ay vadeyle ne kadar ödeme yapar? Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu seçeneklerine göre ödemeler şöyle:

1. AKBANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,25

Toplam Ödeme: 787.905 TL

Aylık Taksit: 21.819 TL

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

2. GARANTİ BBVA – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,79

Toplam Ödeme: 864.549 TL

Aylık Taksit: 23.948 TL

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

3. İŞ BANKASI – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,79

Toplam Ödeme: 864.549 TL

Aylık Taksit: 23.948 TL

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

4. KOÇFİNANS – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,10

Toplam Ödeme: 909.901 TL

Aylık Taksit: 25.207 TL

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

5. ZİRAAT BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,79

Toplam Ödeme: 1.014.093 TL

Aylık Taksit: 28.102 TL

ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

6. HALKBANK – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 5,25

Toplam Ödeme: 1.085.829 TL

Aylık Taksit: 30.094 TL

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ETİKETLER
#ötv
#ikinci el araç
#araç fiyatları
#taşıt kredisi
#otomotiv
#özel tüketim vergisi
#Ekonomi
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