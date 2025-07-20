ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

Otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Buna göre, binek araçlarda ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre ÖTV kaynaklı bu artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiği gibi ikinci el piyasasını da etkileyebilir. Daha uygun fiyatlı araçlara yönelen tüketici, talebi artırarak ikinci elde de zamları tetikleyebilir.

Özellikle uygun fiyatlı araçlara olan talebin yükselmesi, ikinci el piyasasında hızlı bir hareketliliği beraberinde getirebilir. Bu süreçte araç almak isteyen bireylerin krediye olan ihtiyacı da artıyor.

İkinci el araç almak isteyen bir kişi 400 bin TL kredi çekerse 36 ay vadeyle ne kadar ödeme yapar? Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu taşıt kredisi seçeneklerine göre ödemeler şöyle:

1. AKBANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,25

Toplam Ödeme: 787.905 TL

Aylık Taksit: 21.819 TL

2. GARANTİ BBVA – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,79

Toplam Ödeme: 864.549 TL

Aylık Taksit: 23.948 TL

3. İŞ BANKASI – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,79

Toplam Ödeme: 864.549 TL

Aylık Taksit: 23.948 TL

4. KOÇFİNANS – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,10

Toplam Ödeme: 909.901 TL

Aylık Taksit: 25.207 TL

5. ZİRAAT BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,79

Toplam Ödeme: 1.014.093 TL

Aylık Taksit: 28.102 TL

6. HALKBANK – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 5,25

Toplam Ödeme: 1.085.829 TL

Aylık Taksit: 30.094 TL