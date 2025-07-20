ÖTV değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat: İşte taşıt kredisi oranları

Otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Buna göre, binek araçlarda ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor.
Uzmanlara göre ÖTV kaynaklı bu artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiği gibi ikinci el piyasasını da etkileyebilir. Daha uygun fiyatlı araçlara yönelen tüketici, talebi artırarak ikinci elde de zamları tetikleyebilir.
Özellikle uygun fiyatlı araçlara olan talebin yükselmesi, ikinci el piyasasında hızlı bir hareketliliği beraberinde getirebilir. Bu süreçte araç almak isteyen bireylerin krediye olan ihtiyacı da artıyor.
İkinci el araç almak isteyen bir kişi 400 bin TL kredi çekerse 36 ay vadeyle ne kadar ödeme yapar? Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu taşıt kredisi seçeneklerine göre ödemeler şöyle:
Faiz Oranı: yüzde 3,25
Toplam Ödeme: 787.905 TL
Aylık Taksit: 21.819 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 864.549 TL
Aylık Taksit: 23.948 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 864.549 TL
Aylık Taksit: 23.948 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,10
Toplam Ödeme: 909.901 TL
Aylık Taksit: 25.207 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,79
Toplam Ödeme: 1.014.093 TL
Aylık Taksit: 28.102 TL
Faiz Oranı: yüzde 5,25
Toplam Ödeme: 1.085.829 TL
Aylık Taksit: 30.094 TL