ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Yeni düzenleme özellikle pick-up sınıfındaki araçlara yönelik ağır vergi artışıyla dikkat çekiyor. Buna göre, bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Diğer binek araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor. Ancak otomobil bayileri ve alıcılar şimdiden yeni tabloya göre pozisyon almaya başladı.

PİYASADA HAREKETLİLİK BAŞLADI

NTV'nin haberine ÖTV artışı, özellikle ticari kullanımın yanı sıra bireysel kullanıcılar arasında da popüler olan pick-up araçların fiyatlarını ciddi şekilde yukarı çekmeyşe başladı. Uzmanlara göre bu durum yalnızca sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Fiyat artışları sonrası pick-up satışlarının düşmesi, talebin daha uygun segmentlere kayması bekleniyor.

ÖTV ARTIŞI SONRASI YENİ PİCK-UP (PİKAP) FİYATLARI

Vergi düzenlemesi sonrası pick-up modellerindeki fiyat değişimi dikkat çekici. İşte yeni fiyatlarla güncellenmiş tablo:

Ford Ranger

Başlangıç paketi: 2.960.300 TL → 4.269.663 TL

Tam donanım: 4.150.200 TL → 5.985.864 TL

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi: 1.785.000 TL → 2.574.518 TL

Tam donanım: 1.849.412 TL → 2.667.420 TL

Toyota Hilux

Başlangıç paketi: 2.114.000 TL → 3.049.038 TL

Tam donanım: 3.034.000 TL → 4.375.959 TL

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi: 3.182.000 TL → 4.589.421 TL

Tam donanım: 3.500.000 TL → 5.048.076 TL

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi: 1.688.544 TL → 2.435.400 TL

Tam donanım: 2.024.880 TL → 2.920.500 TL

İKİNCİ EL FİYATLARI DA ARTABİLİR

Uzmanlara göre ÖTV kaynaklı bu artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiği gibi ikinci el piyasasını da etkileyebilir. Daha uygun fiyatlı araçlara yönelen tüketici, talebi artırarak ikinci elde de zamları tetikleyebilir. Bayilerde bazı modellerin şimdiden yok satmaya başladığı ve fiyatların günlük olarak değiştiği gelen bilgiler arasında.