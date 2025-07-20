ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Yeni düzenleme özellikle pick-up sınıfındaki araçlara yönelik ağır vergi artışıyla dikkat çekiyor. Buna göre, bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Diğer binek araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor. Ancak otomobil bayileri ve alıcılar şimdiden yeni tabloya göre pozisyon almaya başladı.
NTV'nin haberine ÖTV artışı, özellikle ticari kullanımın yanı sıra bireysel kullanıcılar arasında da popüler olan pick-up araçların fiyatlarını ciddi şekilde yukarı çekmeyşe başladı. Uzmanlara göre bu durum yalnızca sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Fiyat artışları sonrası pick-up satışlarının düşmesi, talebin daha uygun segmentlere kayması bekleniyor.
Vergi düzenlemesi sonrası pick-up modellerindeki fiyat değişimi dikkat çekici. İşte yeni fiyatlarla güncellenmiş tablo:
Ford Ranger
Başlangıç paketi: 2.960.300 TL → 4.269.663 TL
Tam donanım: 4.150.200 TL → 5.985.864 TL
SsangYong Musso Grand
Başlangıç paketi: 1.785.000 TL → 2.574.518 TL
Tam donanım: 1.849.412 TL → 2.667.420 TL
Toyota Hilux
Başlangıç paketi: 2.114.000 TL → 3.049.038 TL
Tam donanım: 3.034.000 TL → 4.375.959 TL
Volkswagen Amarok
Başlangıç paketi: 3.182.000 TL → 4.589.421 TL
Tam donanım: 3.500.000 TL → 5.048.076 TL
Otokar Foton Tundland
Başlangıç paketi: 1.688.544 TL → 2.435.400 TL
Tam donanım: 2.024.880 TL → 2.920.500 TL
Uzmanlara göre ÖTV kaynaklı bu artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiği gibi ikinci el piyasasını da etkileyebilir. Daha uygun fiyatlı araçlara yönelen tüketici, talebi artırarak ikinci elde de zamları tetikleyebilir. Bayilerde bazı modellerin şimdiden yok satmaya başladığı ve fiyatların günlük olarak değiştiği gelen bilgiler arasında.