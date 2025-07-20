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Otomobil
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 | Suat Vilgen

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Pick-up araçlara gelen rekor zam sonrası otomobil pazarında fiyat hesapları sil baştan yapılıyor. Pick-up (pikap) sınıfındaki araçlara gelen yeni düzenleme piyasada fiyat açısınrdan büyük dalgalanmalara yol açacak gibi gözüküyor. İkinci el fiyatlarının da artması bekleniyor.

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ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 10:20

sektörünü doğrudan etkileyen () düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Yeni düzenleme özellikle pick-up sınıfındaki araçlara yönelik ağır vergi artışıyla dikkat çekiyor. Buna göre, bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Diğer binek araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmen güncellenmesi bekleniyor. Ancak otomobil bayileri ve alıcılar şimdiden yeni tabloya göre pozisyon almaya başladı.

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

PİYASADA HAREKETLİLİK BAŞLADI

NTV'nin haberine ÖTV artışı, özellikle ticari kullanımın yanı sıra bireysel kullanıcılar arasında da popüler olan pick-up araçların fiyatlarını ciddi şekilde yukarı çekmeyşe başladı. Uzmanlara göre bu durum yalnızca sıfır araçları değil, piyasasını da doğrudan etkileyecek. Fiyat artışları sonrası pick-up satışlarının düşmesi, talebin daha uygun segmentlere kayması bekleniyor.

ÖTV ARTIŞI SONRASI YENİ PİCK-UP (PİKAP) FİYATLARI

Vergi düzenlemesi sonrası pick-up modellerindeki fiyat değişimi dikkat çekici. İşte yeni fiyatlarla güncellenmiş tablo:

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Ford Ranger

Başlangıç paketi: 2.960.300 TL → 4.269.663 TL

Tam donanım: 4.150.200 TL → 5.985.864 TL

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi: 1.785.000 TL → 2.574.518 TL

Tam donanım: 1.849.412 TL → 2.667.420 TL

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Toyota Hilux

Başlangıç paketi: 2.114.000 TL → 3.049.038 TL

Tam donanım: 3.034.000 TL → 4.375.959 TL

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi: 3.182.000 TL → 4.589.421 TL

Tam donanım: 3.500.000 TL → 5.048.076 TL

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi: 1.688.544 TL → 2.435.400 TL

Tam donanım: 2.024.880 TL → 2.920.500 TL

ÖTV değişti otomobil piyasası karıştı! İşte yeni sıfır araç fiyatları

İKİNCİ EL FİYATLARI DA ARTABİLİR

Uzmanlara göre ÖTV kaynaklı bu artış, fiyatlarını yukarı çektiği gibi ikinci el piyasasını da etkileyebilir. Daha uygun fiyatlı araçlara yönelen tüketici, talebi artırarak ikinci elde de zamları tetikleyebilir. Bayilerde bazı modellerin şimdiden yok satmaya başladığı ve fiyatların günlük olarak değiştiği gelen bilgiler arasında.

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