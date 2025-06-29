ÖTV düzenlemesi ikinci eli de vuracak! İşte fiyat artışı beklenen araçlar

ÖTV matrah düzenlemesi yalnızca sıfır araçları değil, ikinci el otomobil piyasasını da etkileyecek. Uzmanlara göre, kompakt SUV’ların yanı sıra, küçük motorlu hibrit ve yerli üretim araçlarda fiyat artışı kapıda. İşte OTOFED Genel Başkanı Hasip Akfırat'a göre ÖTV düzenlemesi sonrası yüksek talep görmesi beklenen o araçlar...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu geçtiğimiz hafta, uzun süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesini kabul etti. Teklifle birlikte motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenirken, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranları %45’ten %80’e çıkarıldı. Bir başka deyişle düzenlemenin lüks sınıf, SUV segmenti ve hibrit/elektrikli araçları içine alan bir genişlemeye işaret ettiği belirtildi.

İKİNCİ ELDE TALEP ARTIŞI BEKLENİYOR

Ancak sektör temsilcileri bu düzenlemenin giriş seviyesi araçlar dahil olmak üzere birçok segmentteki aracın fiyatının artmasına neden olabileceğini belirtiyor. Otomotiv ve Oto Galericileri Federasyonu (OTOFED) Genel Başkanı Hasip Akfırat, bu beklentinin gerekçelerine değindi. Lüks sınıf, SUV segmenti ve motor silindir hacmi yüksek araçlardaki fiyat artışının yeni dönemde 1.0 – 1.2 litre motor hacmine sahip B segmenti araçların yanı sıra hibrit veya küçük motorlu elektrikli araçlara ilgiyi artırabileceğini söyledi.

İKİNCİ ELDE HANGİ ARAÇLARIN FİYATI ARTABİLİR?

Bunun da özellikle ikinci el otomobil piyasasına etkileri olabileceğini belirten Akfırat "İkinci el 3-5 yaş arası düşük kilometreli araçlar ekonomik ve vergi avantajları nedeniyle tercih edilen araçlar hâline gelebilir. Kompakt sınıf SUV’lar ve vergi avantajlı yerli üretim araçlara talebi artabilir. Sıfır araçlardaki fiyat artışları, ikinci el araç piyasasının daha fazla rağbet görmesine yol açabilir" diye konuştu.

Sektör temsilcilerine göre yüksek talebe bağlı olarak bu sınıftaki araçlarda fiyat artışı da kaçınılmaz görünüyor.