Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Özel Haber
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesi kafaları ciddi şekilde karıştırdı. ÖTV artışına bağlı, araba fiyatları yükselecek iddiası gündeme otururken düzenlemenin piyasaya olası etkilerini sektör temsilcileri tgrthaber.com'a anlattı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 14:43

Otomotiv sektöründe uzun süredir gündemde olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte, motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenirken, otomobil fiyatlarının yükseleceğine dair yorumlar bir anda kafaları karıştırdı. Peki bu düzenleme aslında ne anlama geliyor? ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Konuya ilişkin sektörün önemli isimleri tgrthaber.com'a açıklamalarda bulunurken, kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

OTOFED BAŞKANI AKFIRAT: BİRÇOK ARACIN FİYATI ARTACAK

Otomotiv ve Oto Galericileri Federasyonu (OTOFED) Genel Başkanı Hasip Akfırat, ÖTV artışının sadece lüks sınıf, SUV segmenti ve hibrit/elektrikli araçları da içine alan bir genişlemeye işaret ettiğini söyledi. Düzenlemeye ilişkin açıklayıcı bilgiler veren Akfırat "Arazi taşıtlarında ÖTV’nin %4’ten %50’ye çıkması düzenlemesi bize, bu sınıfa giren off-road tipi ve SUV araçların vergi yükünün çok ciddi şekilde arttığını göstermektedir. Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranlarının %45’ten %80’e çıkarılmasıyla da giriş seviyesi araçlar dahil olmak üzere birçok aracın fiyatının artacağı anlamına gelmektedir" dedi.

ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

TÜKETİM TERCİHLERİ DEĞİŞEBİLLİR

Buna karşın yüksek motor hacmine ve güçlü elektrik motoruna sahip araçlarda vergi oranlarını artmasının, tüketim tercihlerinde yönlendirmeye de olanak sağlayabileceğinin altını çizen Akfırat çevreci ve düşük motor hacimli araçlara olan ilginin de böylece artabileceğini dile getirdi.

ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

"300 BİN LİRAYA KADAR ARTIŞ BEKLENTİSİ"

"Düzenlemenin otomobil fiyatlarına etkisi ne olur?" sorusuna da cevap veren OTOFED Genel Başkanı Afkfırat şunları söyledi: "Ortalama artışı belirlemek için örneklerden yola çıkarsak; 1.6 lt benzinli SUV olan bir araç sınıfında vergi yükü %4’ten %50’ye çıktığı için toplamda 150.000 – 300.000 TL arasında artış olabilir. Tabiki bu tahminler, distribütörlerin stoklarına ve belirledikleri fiyat politikalarına, ele aldığımız aracın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Sıfır araç piyasasında, satışlarda kısa vadede bir yavaşlama olabilir. Fakat ikinci el piyasasının ise ciddi şekilde canlaması beklenebilir."

ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

"İKİNCİ EL FİYATLARI ARTABİLİR"

Vergi artışıyla birlikte sıfır araç fiyatları artacağını, tüketicilerin de böylece ikinci ele yöneleceği tahmininde bulunan Akfırat, "Bu durum da ikinci elde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olacaktır. Ayrıca tüketici tercihlerinde, daha düşük vergi yükünün olmasından dolayı, düşük motor hacimli araçlara yönelme olasılığı yükselecektir." ifadelerini kullandı.

ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

GÖKTAŞ: ŞİMDİ TAM ARAÇ ALMA ZAMANI

Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin beklenen bir adım olduğunu belirtti. Buna karşın, düzenlemenin sadece yüksek silindir hacimli pikap, kamyonet gibi arazi araçlarını kapsadığını belirten Göktaş, "Otomobiller için zaten en düşük %80 ÖTV alınıyordu. Bu sebeple otomobil fiyatlarında bir artış beklemiyoruz. Sadece pikaplarda bir artış bekliyoruz. Fakat tabii ki piayasada ÖTV nedeni ile bir fiyat artışı algısı var. Ama şu fiyatlar çok makul. Şu anda tam araç alma zamanı" dedi.

ETİKETLER
#ötv
#ikinci el otomobil
#otomobil fiyatları
#özel tüketim vergisi
#İkinci El Otomobil Fiyatları
#Ötv Zammı
#Özel Haber
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.