ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Sektör temsilcileri son noktayı koydu

Otomotiv sektöründe uzun süredir gündemde olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte, motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenirken, otomobil fiyatlarının yükseleceğine dair yorumlar bir anda kafaları karıştırdı. Peki bu düzenleme aslında ne anlama geliyor? ÖTV artışı sonrası araba fiyatları yükselecek mi? Konuya ilişkin sektörün önemli isimleri tgrthaber.com'a açıklamalarda bulunurken, kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

OTOFED BAŞKANI AKFIRAT: BİRÇOK ARACIN FİYATI ARTACAK

Otomotiv ve Oto Galericileri Federasyonu (OTOFED) Genel Başkanı Hasip Akfırat, ÖTV artışının sadece lüks sınıf, SUV segmenti ve hibrit/elektrikli araçları da içine alan bir genişlemeye işaret ettiğini söyledi. Düzenlemeye ilişkin açıklayıcı bilgiler veren Akfırat "Arazi taşıtlarında ÖTV’nin %4’ten %50’ye çıkması düzenlemesi bize, bu sınıfa giren off-road tipi ve SUV araçların vergi yükünün çok ciddi şekilde arttığını göstermektedir. Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranlarının %45’ten %80’e çıkarılmasıyla da giriş seviyesi araçlar dahil olmak üzere birçok aracın fiyatının artacağı anlamına gelmektedir" dedi.

TÜKETİM TERCİHLERİ DEĞİŞEBİLLİR

Buna karşın yüksek motor hacmine ve güçlü elektrik motoruna sahip araçlarda vergi oranlarını artmasının, tüketim tercihlerinde yönlendirmeye de olanak sağlayabileceğinin altını çizen Akfırat çevreci ve düşük motor hacimli araçlara olan ilginin de böylece artabileceğini dile getirdi.

"300 BİN LİRAYA KADAR ARTIŞ BEKLENTİSİ"

"Düzenlemenin otomobil fiyatlarına etkisi ne olur?" sorusuna da cevap veren OTOFED Genel Başkanı Afkfırat şunları söyledi: "Ortalama artışı belirlemek için örneklerden yola çıkarsak; 1.6 lt benzinli SUV olan bir araç sınıfında vergi yükü %4’ten %50’ye çıktığı için toplamda 150.000 – 300.000 TL arasında artış olabilir. Tabiki bu tahminler, distribütörlerin stoklarına ve belirledikleri fiyat politikalarına, ele aldığımız aracın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Sıfır araç piyasasında, satışlarda kısa vadede bir yavaşlama olabilir. Fakat ikinci el piyasasının ise ciddi şekilde canlaması beklenebilir."

"İKİNCİ EL FİYATLARI ARTABİLİR"

Vergi artışıyla birlikte sıfır araç fiyatları artacağını, tüketicilerin de böylece ikinci ele yöneleceği tahmininde bulunan Akfırat, "Bu durum da ikinci elde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olacaktır. Ayrıca tüketici tercihlerinde, daha düşük vergi yükünün olmasından dolayı, düşük motor hacimli araçlara yönelme olasılığı yükselecektir." ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ: ŞİMDİ TAM ARAÇ ALMA ZAMANI

Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin beklenen bir adım olduğunu belirtti. Buna karşın, düzenlemenin sadece yüksek silindir hacimli pikap, kamyonet gibi arazi araçlarını kapsadığını belirten Göktaş, "Otomobiller için zaten en düşük %80 ÖTV alınıyordu. Bu sebeple otomobil fiyatlarında bir artış beklemiyoruz. Sadece pikaplarda bir artış bekliyoruz. Fakat tabii ki piayasada ÖTV nedeni ile bir fiyat artışı algısı var. Ama şu fiyatlar çok makul. Şu anda tam araç alma zamanı" dedi.