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 | İrem Çınar

Avrupa’da en çok ve en az çalışan ülkeler belli oldu: Türkiye’de durum ne?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verilerine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir kişi ortalama 37,2 yıl çalışıyor. Peki Türkiye’de ortalama çalışma süresi ne kadar? İşte detaylar…

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Avrupa’da en çok ve en az çalışan ülkeler belli oldu: Türkiye’de durum ne?
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 17:32

Avrupa İstatistik Ofisi (), 2024 yılına ait (AB) ülkelerinde 15 yaş ve üzerindeki bireylerin öngörülen ortalama çalışma sürelerini açıkladı. Veriler, son 10 yılda Avrupa genelinde çalışma süresinin ortalama 2,4 yıl arttığını ortaya koydu. AB genelinde bir bireyin ortalama çalışma ömrü 37,2 yıla ulaştı.

EN UZUN ÇALIŞAN HOLLANDALILAR

AB ülkeleri arasında ortalama çalışma süresi bakımından önemli farklılıklar bulunuyor. Listenin zirvesinde yer alan ’da bir birey ortalama 43,8 yıl çalışıyor. Hollanda’yı 43 yılla İsveç, 42,5 yılla Danimarka, 41,4 yılla Estonya, 40,4 yılla İrlanda ve 40 yılla Almanya takip ediyor. Finlandiya ise 39,8 yıllık ortalamayla öne çıkıyor.

Avrupa’da en çok ve en az çalışan ülkeler belli oldu: Türkiye’de durum ne?

EN DÜŞÜK SÜRE ROMANYA’DA

En kısa ortalama çalışma süresi ise 32,7 yılla ’da kaydedildi. Romanya’yı 32,8 yılla İtalya, 34,8 yılla Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan izlerken, Belçika’da bu süre 35 yıl olarak ölçüldü.

KADIN-ERKEK ARASINDAKİ FARK SÜRÜYOR

AB genelinde erkeklerin ortalama çalışma süresi 39,2 yıl olarak hesaplanırken, bu oran kadınlarda 35 yıla düşüyor. Erkekler arasında en uzun süreye sahip ülke 45,7 yılla Hollanda olurken, onu Danimarka (44,2 yıl) ve İsveç (40 yıl) takip ediyor. Kadınlarda ise en yüksek ortalamalar Estonya (42,2 yıl), İsveç (42 yıl) ve Hollanda’da (41,8 yıl) görüldü.

Kadınların en kısa süre çalıştığı ülkeler ise 28,2 yılla İtalya, 29,2 yılla Romanya ve 31,1 yılla Yunanistan olarak dikkat çekti.

Avrupa’da en çok ve en az çalışan ülkeler belli oldu: Türkiye’de durum ne?

TÜRKİYE’DE ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ

Aynı değerlendirme kapsamında ’de ortalama çalışma süresi 30,2 yıl olarak ölçüldü. Bu değer, AB ortalamasının altında kaldı. Türkiye'de erkeklerin ortalama çalışma süresi 39,3 yıl iken, kadınların çalışma süresi 20,7 yıl ile oldukça düşük seviyede.

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