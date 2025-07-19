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 | İrem Çınar

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Bunu yapmayan yandı

Ehliyetini henüz yenilemeyenler için süre daralıyor. 2016’dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücüler, hem idari para cezasıyla karşılaşacak hem de yeni ehliyet için daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 16:26

Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde kritik dönemece girildi. Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 TL karşılığında yeni ehliyetlerini yenileyebilecek. Söz konusu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedelini, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelini kapsıyor.

Ancak bu tarihten sonra başvurusunu yapanlar için tablo değişiyor. Özellikle B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, belgelerini geç yeniledikleri takdirde toplamda 7.438 TL’ye varan bir maliyetle karşılaşabilecek.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Bunu yapmayan yandı

4 MİLYON KİŞİ HÂLÂ ESKİ EHLİYETİNİ KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon sürücü yeni nesil çipli ehliyetlere geçti. Ancak hâlâ 4 milyonu aşkın kişi eski tip ehliyetle trafiğe çıkmayı sürdürüyor. Uzmanlar, yenileme işlemleri için randevu sisteminde artan yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıyor.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Bunu yapmayan yandı

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

  • randevu.nvi.gov.tr
  • ALO 199 çağrı merkezi
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Eski sürücü belgesi
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu
  • 15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Bunu yapmayan yandı

1 AĞUSTOS 2025’TEN SONRA EHLİYETSİZ SAYILABİLİRSİNİZ

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılında eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar?
Bu yıl için ödenmesi gereken ehliyet yenileme ücreti, eski ehliyeti (2016 yılı öncesi alınanlar) değiştirmek amacıyla 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olarak toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir.
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