Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Bunu yapmayan yandı

Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde kritik dönemece girildi. Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 TL karşılığında yeni ehliyetlerini yenileyebilecek. Söz konusu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedelini, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelini kapsıyor.

Ancak bu tarihten sonra başvurusunu yapanlar için tablo değişiyor. Özellikle B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, belgelerini geç yeniledikleri takdirde toplamda 7.438 TL’ye varan bir maliyetle karşılaşabilecek.

4 MİLYON KİŞİ HÂLÂ ESKİ EHLİYETİNİ KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon sürücü yeni nesil çipli ehliyetlere geçti. Ancak hâlâ 4 milyonu aşkın kişi eski tip ehliyetle trafiğe çıkmayı sürdürüyor. Uzmanlar, yenileme işlemleri için randevu sisteminde artan yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

1 AĞUSTOS 2025’TEN SONRA EHLİYETSİZ SAYILABİLİRSİNİZ

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.