Ev gibi yurt dönemi başlıyor! Bakanlık harekete geçti: Üniversite öğrencileri ev ortamında kalacak

Yükseköğretim öğrencilerinin barınma sorununa çözüm getirecek yeni bir model hayata geçiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan konutları üniversite öğrencilerine tahsis ederek “öğrenci konutu” sistemini başlatıyor. Bu yeni uygulamayla öğrenciler, geleneksel yurtlardan farklı olarak ev tipi yaşam alanlarında barınabilecek.

YURT DEĞİL, EV TİPİ BARINMA DÖNEMİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile devlet artık sadece klasik yurtlarla değil, ev tipi konutlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayabilecek. Bu kapsamda Bakanlık, sahip olduğu konutları dönüştürerek öğrencilere tahsis edecek ve yeni nesil barınma modeli devreye girecek.

ÖĞRENCİLERE BİREYSEL VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI

Yeni modelin temel amacı, öğrencilere daha bağımsız ve ev sıcaklığında bir yaşam sunmak. Bu konutlarda öğrencilerin hem bireysel ihtiyaçlarını karşılayabileceği özel alanlar hem de ortak sosyal alanlar bulunacak. Öğrencilerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve çeşitli etkinlikler düzenleyebileceği yaşam alanları oluşturulacak.

ÖĞRENCİ SİTELERİ KURULACAK

Birden fazla öğrenci konutunun bir arada bulunduğu alanlar ise “öğrenci sitesi” olarak tanımlanacak. Bu siteler, birlikte yaşamı kolaylaştıran, sosyal etkileşimi teşvik eden bir yapıda tasarlanacak. Böylece öğrenciler hem güvenli hem de sosyal yönü güçlü bir çevrede barınabilecek.

İŞLETME BAKANLIĞA AİT OLACAK

Yeni barınma modeli kapsamında oluşturulacak öğrenci konutları, doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilecek. Bu sayede öğrenciler, uygun maliyetli, güvenli ve nitelikli bir barınma hizmeti alma imkanına kavuşacak.