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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kredi borcu olan dikkat! Merkez Bankası yapılandırma detaylarını açıkladı

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırma fırsatı tanıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise bu yapılandırmalarda uygulanabilecek en yüksek faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu sayede aylık taksit tutarları düşecek, borçlu vatandaşlar ödemelerini daha rahat yapabilecek. Öte yandan Merkez Bankası, "Herkes İçin Ekonomi" adlı mikro sitesinde yayımladığı “Yapılandırma Nedir?” başlıklı yeni videosuyla yapılandırma sürecine dair tüm ayrıntıları anlattı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 14:08

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), bireysel ve borçları için önemli bir imkânı sundu. Yeni düzenlemeyle birlikte, borçların 48 aya kadar yeniden yapılandırılmasının önü açıldı. Bu sayede ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların finansal yükü hafifletilmesi hedefleniyor.

Kredi borcu olan dikkat! Merkez Bankası yapılandırma detaylarını açıkladı

FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ, TAKSİTLER AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), yapılandırma kapsamında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran, mevcut kredi borçlarının daha düşük taksitlerle ödenebilmesini mümkün kılıyor. Yapılandırmanın nasıl işlediği bir bilgilendirme videosuyla anlatıldı. Videoda örnek olarak, 250 bin TL kredi kartı borcunun yapılandırma öncesi yüzde 4,75 faiz ve 12 ay vade ile aylık 30 bin 100 TL’lik ödemeye denk geldiği, yapılandırma sonrası ise faiz oranının yüzde 3,11’e inmesi ve vadenin 48 aya çıkmasıyla aylık taksidin 11 bin 800 TL’ye düştüğü ifade edildi.

Kredi borcu olan dikkat! Merkez Bankası yapılandırma detaylarını açıkladı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen kişilerin, halen ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara doğrudan başvurmaları gerekiyor. Uygulama, sadece mevcut ve gecikmeye düşmüş borçları kapsıyor. Düzenlemenin amacı, bireylerin ödeme planlarını daha sürdürülebilir hale getirmek.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin finansal istikrarın korunması açısından kritik olduğunu vurgularken, önümüzdeki dönemde makroihtiyati tedbirlerin eş güdüm içinde sürdürüleceğini belirtti.

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