Kredi borcu olan dikkat! Merkez Bankası yapılandırma detaylarını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için önemli bir yapılandırma imkânı sundu. Yeni düzenlemeyle birlikte, borçların 48 aya kadar yeniden yapılandırılmasının önü açıldı. Bu sayede ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların finansal yükü hafifletilmesi hedefleniyor.

FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ, TAKSİTLER AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılandırma kapsamında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran, mevcut kredi borçlarının daha düşük taksitlerle ödenebilmesini mümkün kılıyor. Yapılandırmanın nasıl işlediği bir bilgilendirme videosuyla anlatıldı. Videoda örnek olarak, 250 bin TL kredi kartı borcunun yapılandırma öncesi yüzde 4,75 faiz ve 12 ay vade ile aylık 30 bin 100 TL’lik ödemeye denk geldiği, yapılandırma sonrası ise faiz oranının yüzde 3,11’e inmesi ve vadenin 48 aya çıkmasıyla aylık taksidin 11 bin 800 TL’ye düştüğü ifade edildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen kişilerin, halen ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara doğrudan başvurmaları gerekiyor. Uygulama, sadece mevcut ve gecikmeye düşmüş borçları kapsıyor. Düzenlemenin amacı, bireylerin ödeme planlarını daha sürdürülebilir hale getirmek.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin finansal istikrarın korunması açısından kritik olduğunu vurgularken, önümüzdeki dönemde makroihtiyati tedbirlerin eş güdüm içinde sürdürüleceğini belirtti.