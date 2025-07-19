Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiriyor: Tapu, harç, emlak vergisi: Tek bir dava binlerce kişiyi etkileyebilir

Ev sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisinde önemli bir sürece girildi. 2026-2029 yıllarını kapsayan yeni arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2025 yılının haziran sonunda ve temmuz başında belediyeler ile muhtarlıklarda ilan edildi. Bu değerler yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, damga vergisi, değerli konut vergisi gibi birçok mali yükümlülüğü de etkiliyor.

HER MÜKELLEFE DAVA HAKKI

Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılında aldığı kritik kararla birlikte artık sadece muhtarlar değil, her mükellef belirlenen birim değerlere karşı bireysel olarak dava açabilecek. Bu düzenleme, rayiç bedellerin yüksek bulunması durumunda vatandaşlara yargı yoluyla hak arama imkânı tanıyor.

30 GÜN DETAYINA DİKKAT

İlan tarihinden itibaren dava açma süresi 30 gün ile sınırlı. Ancak ilanlar bu yıl büyük ölçüde adli tatil dönemine denk geldiği için, bu süre 7 Eylül 2025’e kadar uzatıldı. Buna karşın yıl sonuna kadar dava açılabileceği yönündeki bazı görüşler henüz yargı kararlarıyla netlik kazanmadığı için riskli olarak değerlendiriliyor.

GEÇ KALAN İTİRAZ KABUL GÖRMÜYOR

Arsa ve arazi birim değerleri, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor; ancak dört yılda bir belediyelerde toplanan takdir komisyonları tarafından bu değerler baştan belirleniyor. Bu değerler sadece vergi hesaplamalarında değil, aynı zamanda miras işlemleri, satışlar ve tapu harçları gibi pek çok mali yükümlülükte de esas alınıyor. Belirlenen değere zamanında dava açılmaması durumunda, daha sonra yalnızca vergi tahakkuku sırasında yapılan itirazlar yargı mercilerince genellikle reddediliyor. Bu nedenle sürelerin kaçırılmaması büyük önem taşıyor.

TEK DAVA HERKESİ KAPSAYABİLİR

Oda TV'de yer alan habere göre, bir mahallede ya da sokakta açılacak tek bir dava, tüm mükellefler için bağlayıcı sonuçlar doğurabilir. Mahkemelerin, değerlerin piyasa koşullarına göre yüksek olduğuna karar vermesi durumunda, çıkan hüküm o bölgedeki diğer mükellefler için de geçerli hale gelebilecek.

Yargı, bu tür davalarda özellikle dört temel kriteri dikkate alıyor:

Taşınmazın gerçek piyasa değeri

Yapının veya arsanın maliyet bedeli

O taşınmazın kira getirisi

Tarım arazilerinde üretim (istihsal) değeri

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, ilan edilen değerlere karşı süre içinde gerekli hukuki adımları atmaları önem taşıyor.