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 | İrem Çınar

TOKİ’den yatırımcılara büyük fırsat: 36 ilde 245 arsa satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılara yönelik arsa satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, bu kez 36 ilde toplam 245 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (), mülkiyetindeki 245 arsayı yöntemiyle yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. 36 farklı ilde yer alan arsaların satışı 4 Ağustos'ta yapılacak.

TOKİ’den yatırımcılara büyük fırsat: 36 ilde 245 arsa satışa çıkıyor

4 AĞUSTOS’TA AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

TOKİ’den yapılan duyuruya göre, toplam büyüklüğü 3 milyon 699 bin 431 metrekareyi bulan arsalar için açık artırmalar 4 Ağustos tarihinde saat 10.30’da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Katılım sağlamak isteyenler ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.

Toplam muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon lirayı aşan arsalar; konut, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, sağlık, lojistik, tarım, sosyal-kültürel tesis ve akaryakıt istasyonu gibi farklı fonksiyonlara sahip alanlardan oluşuyor. Ayrıca plansız arsalar ve kentsel çalışma alanları da satış kapsamında yer alıyor.

TOKİ’den yatırımcılara büyük fırsat: 36 ilde 245 arsa satışa çıkıyor

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİM FIRSATLARI

Arsa satın almak isteyen yatırımcılara esnek ödeme seçenekleri sunulacak. Yüzde 25 peşinatla 48 ay veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme imkanlarının yanı sıra, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ’den yatırımcılara büyük fırsat: 36 ilde 245 arsa satışa çıkıyor

SATIŞ YAPILACAK İLLER

Açık artırmayla satılacak arsalar şu illerde bulunuyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak.

Satışlarla ilgili ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet sitelerinden, ayrıca 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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#açık artırma
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#arsa satışı
#Ekonomi
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