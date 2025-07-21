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 | Bengü Sarıkuş

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

Emeklilerin maaşını taşıması ve o bankada kalma sözü vermesi karşılığında bankalar promosyon ödemesi yapıyorlar. Özel ve kamu bankasında promosyon tutarları ve şartları değişiyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?

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Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:40

, müşteri çekebilmek adına yarışına girdiler. Emekli maaşını taşıma ve o bankada kalma sözü veren emeklilere banka tarafından ödemeleri yapılıyor. Bazı bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

İŞTE TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:

AKBANK

Promosyon: Toplamda 17.500 TL’ye varan ödül

Ek Fırsat: %0 faizli, 60.000 TL’ye varan nakit imkânı

EFT/Havale: Ücretli

En Yüksek Faiz Oranı: %50,00

Günlük Faiz: Var

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

İŞ BANKASI

Promosyon: 21.000 TL’ye varan promosyon

Kredi Kartı Aidatı: Var

Günlük Faiz: Var

Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 ücretsiz

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

GARANTİ BBVA

Promosyon: 15.000 TL + 6.000 TL bonus

EFT/Havale: Ücretli

En Yüksek Faiz Oranı: %47,50

Günlük Faiz: Var

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

ING

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EFT/Havale: Ücretli

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Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

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Günlük Faiz: Var

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

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EFT/Havale: Ücretsiz

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Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

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EFT/Havale: Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: %47,75

Günlük Faiz: Var

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

QNB

Promosyon: 15.000 TL'ye varan promosyon

Ek fırsat: Toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

EFT/Havale: Ücretsiz

Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINACAK?

taşıma işlemi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Taşımak istediğiniz banka şubesinden ya da çağrı merkezinden konuya ilişkin güncel bilgiyi alarak taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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#Ekonomi
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