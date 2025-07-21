Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

Bankalar, müşteri çekebilmek adına emekli promosyonu yarışına girdiler. Emekli maaşını taşıma ve o bankada kalma sözü veren emeklilere banka tarafından promosyon ödemeleri yapılıyor. Bazı bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İŞTE TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:

AKBANK

Promosyon: Toplamda 17.500 TL’ye varan ödül

Ek Fırsat: %0 faizli, 60.000 TL’ye varan nakit imkânı

EFT/Havale: Ücretli

En Yüksek Faiz Oranı: %50,00

Günlük Faiz: Var

İŞ BANKASI

Promosyon: 21.000 TL’ye varan promosyon

Kredi Kartı Aidatı: Var

Günlük Faiz: Var

Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 ücretsiz

GARANTİ BBVA

Promosyon: 15.000 TL + 6.000 TL bonus

EFT/Havale: Ücretli

En Yüksek Faiz Oranı: %47,50

Günlük Faiz: Var

ING

Promosyon: Toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretli

En Yüksek Faiz Oranı: %49,00

Günlük Faiz: Var

YAPI KREDİ

Promosyon: 27.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretli / Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: %49,00

Günlük Faiz: Var

ALBARAKA TÜRK

Promosyon: 25.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

Kredi Kartı: Aidatsız kart var

DENİZBANK

Promosyon: 20.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: %47,75

Günlük Faiz: Var

QNB

Promosyon: 15.000 TL'ye varan promosyon

Ek fırsat: Toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

EFT/Havale: Ücretsiz

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINACAK?

Emekli maaşı taşıma işlemi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Taşımak istediğiniz banka şubesinden ya da çağrı merkezinden konuya ilişkin güncel bilgiyi alarak taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.