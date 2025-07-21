Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı

Bankalar, müşteri çekebilmek adına emekli promosyonu yarışına girdiler. Emekli maaşını taşıma ve o bankada kalma sözü veren emeklilere banka tarafından promosyon ödemeleri yapılıyor. Bazı bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Promosyon: Toplamda 17.500 TL’ye varan ödül
Ek Fırsat: %0 faizli, 60.000 TL’ye varan nakit imkânı
EFT/Havale: Ücretli
En Yüksek Faiz Oranı: %50,00
Günlük Faiz: Var
Promosyon: 21.000 TL’ye varan promosyon
Kredi Kartı Aidatı: Var
Günlük Faiz: Var
Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 ücretsiz
Promosyon: 15.000 TL + 6.000 TL bonus
EFT/Havale: Ücretli
En Yüksek Faiz Oranı: %47,50
Günlük Faiz: Var
Promosyon: Toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretli
En Yüksek Faiz Oranı: %49,00
Günlük Faiz: Var
Promosyon: 27.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretli / Ücretsiz
En Yüksek Faiz Oranı: %49,00
Günlük Faiz: Var
Promosyon: 25.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
Kredi Kartı: Aidatsız kart var
Promosyon: 20.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
En Yüksek Faiz Oranı: %47,75
Günlük Faiz: Var
Promosyon: 15.000 TL'ye varan promosyon
Ek fırsat: Toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü
EFT/Havale: Ücretsiz
Emekli maaşı taşıma işlemi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Taşımak istediğiniz banka şubesinden ya da çağrı merkezinden konuya ilişkin güncel bilgiyi alarak taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.